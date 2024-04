Selezione pubblica per un dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 23 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA DEL 23 APRILE 2024

Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando per la selezione pubblica, per titoli

ed esami, per l’assunzione di un dirigente tecnico a tempo pieno e

indeterminato.

Sul sito istituzionale http://www.comune.oristano.it è pubblicato il bando integrale

con i requisiti necessari alla partecipazione alla selezione.

La candidatura dovrà essere presentata per via telematica tramite il Portale

unico del Reclutamento InPA entro le ore 13 del 07/05/2024.