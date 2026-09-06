(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - La Russia sta espandendo i valichi ferroviari esistenti verso la Repubblica Popolare Cinese e valuta la costruzione di nuove infrastrutture per far fronte a un boom commerciale senza precedenti. Secondo le indicazioni fornite dal vertice delle Ferrovie Russe e dai media asiatici, è in corso una gara d’appalto per la progettazione del nuovo collegamento strategico tra Heihe e Blagoveshchensk.
L’espansione dei corridoi logistici tra Mosca e Pechino
La Cina si è consolidata come il primo partner commerciale della Russia, colmando lo spazio lasciato vacante dall’Unione Europea. Da gennaio a luglio, il volume degli scambi bilaterali ha toccato la quota record di 159 miliardi di dollari, segnando un incremento del 26% rispetto all’anno precedente.
Durante la visita di Stato a Mosca, i leader di Russia e Cina hanno fissato un obiettivo ambizioso: portare il fatturato commerciale reciproco a 300 miliardi di dollari entro il 2030. Un traguardo giudicato ampiamente raggiungibile dagli osservatori economici, spinto dalla forte domanda cinese di energia, minerali e prodotti agricoli russi, e dall’afflusso di componentistica, macchinari e prodotti elettromeccanici verso il mercato russo.
Il ruolo cruciale del trasporto terrestre e dei valichi di frontiera
Per sostenere questo volume di merci, il trasporto ferroviario e terrestre rappresenta l’asse portante della logistica bilaterale. Attualmente la rete si poggia su quattro principali valichi di frontiera:
- Trans-Baikalsk – Manciuria: il nodo principale, che gestisce oltre la metà del traffico di merci terrestri.
- Grodekovo – Suifenhe: focalizzato sull’esportazione di materie prime verso le province nord-orientali cinesi.
- Kamyshovaya – Hunchun: specializzato nel transito di carbone e risorse energetiche.
- Nizhneleninskoye – Tongjiang: il nuovo attraversamento sul fiume Amur aperto per decongestionare la Transiberiana.
Rispetto al trasporto marittimo – che dalla Cina centrale alla parte europea della Russia richiede dai 30 ai 45 giorni – la ferrovia abbatte i tempi a soli 10-14 giorni, garantendo al contempo una maggiore protezione dalle sanzioni e dalle interruzioni marittime.
Il progetto Heihe-Blagoveshchensk e le prospettive industriali dell’Estremo Oriente
Le autorità della provincia cinese di Heilongjiang hanno avviato una gara d’appalto per lo studio di fattibilità di una nuova linea ferroviaria transfrontaliera che collegherà Heihe e Blagoveshchensk. Attualmente le città sono unite da un ponte stradale e da vie fluviali, fortemente condizionate però dalla stagionalità e dalle code doganali. L’aggiunta di una ferrovia aumenterà la capacità di transito complessiva del 15-20%, completando la realizzazione in circa tre o quattro anni grazie all’industrializzazione forzata dell’Estremo Oriente.
Nella regione di Amur e nei territori limitrofi si stanno sviluppando grandi impianti di lavorazione del gas, della soia e del legno per rifornire la Cina, trasformando il tessuto economico locale. Il progetto dovrà tuttavia confrontarsi con condizioni climatiche e ambientali complesse, tra cui il permafrost, le piene del fiume Amur e le zone umide, che richiederanno soluzioni ingegneristiche avanzate e un’attenta pianificazione logistica per prevenire rincari e ritardi.