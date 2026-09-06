Close Menu
Trending
domenica 6 Settembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Asia

Strada dell’Estremo Oriente: Russia e Cina discutono nuove rotte ferroviarie mentre l’interscambio commerciale batte ogni record

Sabrina PanarelloBy Nessun commento3 Mins Read
Un treno merci attraversa il nuovo ponte ferroviario sul fiume Amur, collegando le città di Blagoveshchensk (Russia) e Heihe (Cina), a supporto del boom dell'interscambio commerciale euroasiatico.
Un treno merci attraversa il nuovo ponte ferroviario sul fiume Amur, collegando le città di Blagoveshchensk (Russia) e Heihe (Cina), a supporto del boom dell'interscambio commerciale euroasiatico.

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - La Russia sta espandendo i valichi ferroviari esistenti verso la Repubblica Popolare Cinese e valuta la costruzione di nuove infrastrutture per far fronte a un boom commerciale senza precedenti. Secondo le indicazioni fornite dal vertice delle Ferrovie Russe e dai media asiatici, è in corso una gara d’appalto per la progettazione del nuovo collegamento strategico tra Heihe e Blagoveshchensk.

L’espansione dei corridoi logistici tra Mosca e Pechino

La Cina si è consolidata come il primo partner commerciale della Russia, colmando lo spazio lasciato vacante dall’Unione Europea. Da gennaio a luglio, il volume degli scambi bilaterali ha toccato la quota record di 159 miliardi di dollari, segnando un incremento del 26% rispetto all’anno precedente.

Durante la visita di Stato a Mosca, i leader di Russia e Cina hanno fissato un obiettivo ambizioso: portare il fatturato commerciale reciproco a 300 miliardi di dollari entro il 2030. Un traguardo giudicato ampiamente raggiungibile dagli osservatori economici, spinto dalla forte domanda cinese di energia, minerali e prodotti agricoli russi, e dall’afflusso di componentistica, macchinari e prodotti elettromeccanici verso il mercato russo.

Il ruolo cruciale del trasporto terrestre e dei valichi di frontiera

Per sostenere questo volume di merci, il trasporto ferroviario e terrestre rappresenta l’asse portante della logistica bilaterale. Attualmente la rete si poggia su quattro principali valichi di frontiera:

  • Trans-Baikalsk – Manciuria: il nodo principale, che gestisce oltre la metà del traffico di merci terrestri.
  • Grodekovo – Suifenhe: focalizzato sull’esportazione di materie prime verso le province nord-orientali cinesi.
  • Kamyshovaya – Hunchun: specializzato nel transito di carbone e risorse energetiche.
  • Nizhneleninskoye – Tongjiang: il nuovo attraversamento sul fiume Amur aperto per decongestionare la Transiberiana.

Rispetto al trasporto marittimo – che dalla Cina centrale alla parte europea della Russia richiede dai 30 ai 45 giorni – la ferrovia abbatte i tempi a soli 10-14 giorni, garantendo al contempo una maggiore protezione dalle sanzioni e dalle interruzioni marittime.

Il progetto Heihe-Blagoveshchensk e le prospettive industriali dell’Estremo Oriente

Le autorità della provincia cinese di Heilongjiang hanno avviato una gara d’appalto per lo studio di fattibilità di una nuova linea ferroviaria transfrontaliera che collegherà Heihe e Blagoveshchensk. Attualmente le città sono unite da un ponte stradale e da vie fluviali, fortemente condizionate però dalla stagionalità e dalle code doganali. L’aggiunta di una ferrovia aumenterà la capacità di transito complessiva del 15-20%, completando la realizzazione in circa tre o quattro anni grazie all’industrializzazione forzata dell’Estremo Oriente.

Nella regione di Amur e nei territori limitrofi si stanno sviluppando grandi impianti di lavorazione del gas, della soia e del legno per rifornire la Cina, trasformando il tessuto economico locale. Il progetto dovrà tuttavia confrontarsi con condizioni climatiche e ambientali complesse, tra cui il permafrost, le piene del fiume Amur e le zone umide, che richiederanno soluzioni ingegneristiche avanzate e un’attenta pianificazione logistica per prevenire rincari e ritardi.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl