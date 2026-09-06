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Politica Interna

Femminicidio. Lancellotta (FdI): Condivido invito all’unità papà Lorena. Continueremo a lavorare con altri gruppi politici in questa direzione

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - "L'appello lanciato alla politica da Franco Isceri, il papà di Lorena, ci tocca nel profondo. Nel momento di massimo dolore vissuto per la perdita della figlia per mano dell'ex, ha avuto la forza e la lucidità di inviare un messaggio significativo a tutti noi affinchè tragedie come quella toccata a Lorena non abbiano a ripetersi. Come il presidente Giorgia Meloni, non posso che condividere il suo invito all'unità, da cui traiamo un ulteriore stimolo a lavorare con determinazione in Parlamento su un sentiero comune con gli altri gruppi politici, come abbiamo fatto in questi anni, per sconfiggere definitivamente la piaga dei femminicidi. In questa legislatura abbiamo raddoppiato le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio, abbiamo potenziato il reddito di libertà, rafforzato il Codice Rosso e abbiamo introdotto nel nostro ordinamento il reato di femminicidio. Tante misure per rendere le donne più forti e libere, così da scongiurare la violenza nei loro confronti. Tuttavia, sappiamo che i provvedimenti normativi non bastano, occorre insistere sul terreno della prevenzione e imprimere un vero cambiamento culturale nella nostra società, affinchè in ogni ambito sia garantito il rispetto e la libertà di scelta di tutte le donne".

Così in una nota il deputato Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(AGENPARL)
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