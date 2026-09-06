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Cronaca

#CONTIENE FOTO# SICUREZZA NEL WEEKEND – SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI TRA COLLEFERRO, VALMONTONE E ARTENA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2026 - Compagnia di Colleferro

Comunicato Stampa

COLLEFERRO (RM) – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un servizio straordinario di controllo del territorio esteso ai Comuni di Colleferro, Valmontone e Artena, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori e della criminalità comune.

Nell'ambito del servizio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno controllato un giovane di origini marocchine che è stato trovato in possesso di 3 g di hashish all'interno della propria autovettura. I militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e a segnalare il giovane alla Prefettura di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Sono state ritirate 2 patenti di guida ed elevate 5 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 6.000 euro.

L'attività straordinaria di controllo, predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma nell'ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, conferma il costante impegno della Compagnia Carabinieri di Colleferro nel presidiare capillarmente l'area di competenza, garantendo una cornice di sicurezza e legalità a tutela della comunità.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi non colpevoli fino a sentenza definitiva.

060926

(AGENPARL)
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