DOMANI 24/04_SEMINARIO IN MEMORIA DI GUIDO CAZZAVILLAN: CA’ FOSCARI LO RICORDA A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA

23 Aprile 2024

23 aprile 2024

The Growing Role of

Wealth and Inheritance

Dipartimento

di Economia

in memoriam di Guido Cazzavillan

Mercoledì 24 aprile 2024, ore 15.30

È gradita

la prenotazione:

bit.ly/form-inmemoriamguidocazzavillan

Aula Magna «Guido Cazzavillan»

Campus Economico San Giobbe, Cannaregio 873 – Venezia

Interviene

Salvatore Morelli, Professore Associato di Scienza delle Finanze, Università degli

Studi Roma Tre

Introducono

Tiziana Lippiello, Rettrice, Università Ca’ Foscari Venezia

Giacomo Pasini, Direttore del Dipartimento di Economia, Università Ca’ Foscari

Venezia

Dipartimento di Economia,

Università Ca’ Foscari Venezia,

Cannaregio 873, Venezia

http://www.unive.it/dip.economia

T 041 234 -9120 -9124

Lo ricordano

Ignazio Musu, Docente Emerito, Università Ca’ Foscari Venezia

Pietro Reichlin, Professore Ordinario di Economia Politica, Luiss Guido Carli

Alberto Scuttari, Direttore Generale, Università degli Studi di Padova