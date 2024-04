Cimitero Monumentale, avviso di scadenza di 313 concessioni cimiteriali per tombe di famiglia (sepolcri)

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

Como, 23 aprile 2024 – È pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Como fino al 26 giugno 2024, l’avviso di scadenza delle concessioni cimiteriali per le tombe di famiglia (sepolcri) del Cimitero Monumentale.

I *familiari* o gli aventi titolo *possono*:

– chiedere il rinnovo della concessione;

– chiedere la raccolta dei resti mortali ossei per la traslazione in apposite cassette metalliche (nel caso in cui i resti mortali siano divenuti ossei) per la successiva collocazione in un altro colombario/ossario (previa richiesta di una nuova concessione cimiteriale) o in un’altra sepoltura (con concessione cimiteriale già in essere per la famiglia);

– disporre la cremazione dei resti (quando ricorrono tutti i presupposti autorizzativi) e la successiva collocazione in un colombario/ossario/cinerario (previa richiesta di una nuova concessione cimiteriale) o in un’altra sepoltura (con concessione cimiteriale già in essere per la famiglia). In alternativa i familiari possono chiedere l’affido o la dispersione delle ceneri nei termini di legge e quando ricorrono tutti i presupposti autorizzativi;

– rinunciare espressamente a qualsiasi scelta sulla destinazione mortali autorizzando il Comune a provvedere alla collocazione nell’ossario (previo deposito provvisorio per il periodo previsto) o alla programmazione della cremazione.

La* mancata formalizzazione* di qualsiasi volontà da parte dei familiari sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti (cd. disinteresse) entro i 90 giorni dalla data di affissione dell’Avviso presso il cimitero e di pubblicazione all’Albo pretorio, si intenderà come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, compresa la cremazione.

I familiari o gli aventi titolo sono invitati a esprimersi anche *per tutti gli altri defunti* i cui resti siano presenti *nei sepolcri di famiglia*. L’Amministrazione comunale, decorsi i 90 giorni dalla data di affissione dell’Avviso presso il cimitero e di pubblicazione all’Albo pretorio, qualora non pervengano disposizioni, potrà provvedere d’Ufficio anche senza ulteriore avviso.

Per quanto sopra riportato, *in caso di irreperibilità dei familiari o mancato interesse*, decorso il periodo di pubblicazione dell’Avviso, il Comune potrà, successivamente, anche senza ulteriore avviso:

– programmare l’estumulazione d’ufficio con la raccolta dei resti ossei nell’ossario comune (previo deposito provvisorio di almeno 6 mesi);

– in caso di non mineralizzazione, programmare le attività di estumulazione e di reinumazione dei resti indecomposti in un apposito campo del cimitero di Camerlata per il periodo minimo previsto dalla normativa, così da garantire un secondo turno di inumazione.

Il Comune, se ricorrono le condizioni, potrà altresì valutare di procedere alla cremazione dei resti mortali, siano essi indecomposti o divenuti resti ossei, previo perfezionamento delle procedure autorizzative.

In alternativa, per informazioni: https://segnala.comune.como.it

Per ulteriori info, sito del Comune di Como: https://www.comune.como.it/it/servizi/cimiteri-e-funerali/sepolture/concessioni-cimiteriali-scadute/index.html

