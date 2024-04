(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Estero, Carè (Pd), successo anniversario Associazione Polisportiva Italo-Australiana con Primo ministro e Console

Dichiarazione di Nicola Care’, deputato Pd

Insieme al Primo Ministro Australiano, Antony Albanese e al Console Generale Italiano a Sydney Gianluca Rubagotti, ho partecipato al settantesimo anniversario dell’APIA Leichhardt Football Club, nota semplicemente come APIA (acronimo di Associazione Polisportiva Italo-Australiana) è una società calcistica con sede a Sydney, in Australia fondata nel 1954 da immigrati italiani. Hanno partecipato oltre 850 ospiti VIP che hanno sostenuto il club durante la serata organizzata da Rick Montrone, tra cui l’On. Courtney Houssos MLC, il Ministro delle Finanze del NSW, il Ministro dello Sport del NSW Steve Kamper, l’On. Kylie Wilkinson MP, l’On. Eleni Petinos MP, il Ministro Ombra per le Finanze e lo Sport, Anter I. Presidente di Football Australia e Gilbert Lorquet Presidente di Football NSW, il Sindaco del Inner West Council Darcy Byrne, il Membro dello Stato per Balmain Kobi Shetty MP.

