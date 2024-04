(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

Earth Day: Vaccari (Pd), proteggerla dovere morale e civico .

Contrastare i mutamenti climatici, combattere l’inquinamento, preservare la biodiversità, chiudere definitivamente l’era dei combustibili fossili, bloccare l’uso sconsiderato del suolo per evitare degradazione e dissesto, tutelare boschi e foreste, sostenere l’agricoltura sostenibile e multifunzionale, fare buon uso dell’acqua pubblica, utilizzare responsabilmente le risorse naturali: queste le vie maestre per voler bene alla Terra ed avere l’obiettivo di un mondo migliore che garantisca benessere e salute, sconfigga povertà e fame, offra una buona e dignitosa occupazione ed una crescita economica inclusiva e sostenibile. Invece assistiamo a troppe marce indietro e ripensamenti soprattutto in Italia dove le forze della reazione provano a frenare tutti i necessari cambiamenti e a indicare nella prossima sfida europea il banco di prova per tornare indietro. Si tratta invece di guardare avanti, di voltare pagina e occorre farlo subito ascoltando milioni di giovani che ogni giorno ci ricordano che partendo dalle cose più semplici a quelle più complesse è possibile fare la differenza. Subito, però”.

Così Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.

