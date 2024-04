(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 22 aprile 2024 c o m u n i c a t o s t a m p a

MOVIMPRESE

NATALITA’ E MORTALITA’ DELLE IMPRESE ITALIANE REGISTRATE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO – I TRIMESTRE 2024

Azienda-Italia, primo trimestre in chiaroscuro: 107mila

nuove iscrizioni e 118mila cessazioni attestano il saldo a -11mila imprese

Settori tradizionali in calo, servizi alle imprese, attività professionali e

finanziarie in crescita. Tiene il Mezzogiorno.

Roma, 22 aprile 2024 – Continua, dopo la frattura pandemica, il percorso di recupero della normalità

all’anagrafe delle imprese italiane. Tra gennaio e marzo il bilancio tra aperture e chiusure di attività

economiche si è attestato a -10.951 unità, un valore più elevato rispetto allo stesso trimestre degli

ultimi tre anni ma ancora ben al di sotto della media dell’ultimo decennio (-14mila imprese). Il saldo

del trimestre riflette, da un lato, l’accelerazione delle cancellazioni (117.832 pari al 7,9% in più

rispetto allo stesso periodo del 2023) e, dall’altro, una moderata crescita delle iscrizioni (106.881, il

5% in più dell’anno precedente). Nel complesso, entrambi i flussi di aperture e chiusure di imprese

restano comunque ancora al di sotto della media del periodo pre-pandemia.

Nel valutare i dati del primo trimestre dell’anno è importante considerare che, storicamente, questo

periodo registra di frequente saldi negativi, principalmente a causa del concentrarsi alla fine dell’anno

di un elevato numero di cessazioni di attività. Un fenomeno di natura tecnico-amministrativa che

estende i propri effetti sugli archivi camerali anche nelle prime settimane del nuovo anno,

influenzando il dato del primo trimestre.

Il bilancio di avvio dell’anno ha avuto maggiori ripercussioni soprattutto sulle imprese individuali, che

hanno registrato una diminuzione di 15.755 unità rispetto alla fine di dicembre (-0,52%). La

diminuzione delle società di persone è stata meno significativa in termini assoluti, con una riduzione

di 6.352 unità ma superiore in termini relativi a quella delle imprese individuali (-0,74%). Nota

positiva, seppur attenuata rispetto all’anno precedente, dalle società di capitali che hanno registrato

una crescita di 12.112 unità nei primi tre mesi dell’anno (+0,65%).

Durante il primo trimestre 2024, diversi settori hanno manifestato una crescita significativa, mentre

altri hanno fatto segnare una riduzione del loro perimetro. Le attività professionali, scientifiche e

tecniche (+2.699 imprese, +1,09% la variazione percentuale rispetto a dicembre 2023), insieme a

quelle finanziarie (+694, +0,51%) e al noleggio e servizi di supporto alle imprese (+935 imprese,

+0,43%), si sono distinte per un aumento della compagine imprenditoriale.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Unioncamere Ufficio Stampa InfoCamere

twitter.com/unioncamere twitter.com/infocamere

Sul versante opposto, le riduzioni più apprezzabili nel numero di attività hanno riguardato il

commercio (-9.998, pari a una variazione percentuale negativa dello 0,71%), l’agricoltura (-6.010

imprese e -0,85%) e la manifattura (-3.123 imprese e -0,61%). Questo evidenzia sfide specifiche che

tali settori stanno affrontando, forse dovute a cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, alle

politiche agricole o, più in generale, all’impatto delle fluttuazioni economiche globali.

In termini territoriali, tutte e quattro le principali macro-ripartizioni hanno registrato saldi negativi,

con il Centro che si segnala per l’arretramento più contenuto del trimestre (-0,11% contro la media di

-0,18%) e il Sud e le Isole per la migliore tenuta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: –

0,16% quest’anno contro -0,15% dell’anno scorso. Tra le regioni, solo Lazio e Basilicata hanno

registrato un saldo positivo, rispettivamente di 993 e 32 imprese. Al contrario, Piemonte (-1.934

unità) e Veneto (-1.518) hanno sperimentato le riduzioni più sensibili in termini assoluti.

Tutti i dati sono disponibili online all’indirizzo http://www.infocamere.it/movimprese e navigabili

dalla dashboard interattiva.

***

RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI

Tab. 1 – Serie storica delle iscrizioni, delle cessazioni, del saldo e del tasso di crescita nel I trimestre di ogni anno

ANNO Iscrizioni Cessazioni 1 Saldi Tasso di

Crescita 2

2020 96.629 126.912 -30.283 -0,50%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – I trimestre 2024

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita

Società di persone 5.861 12.213 -6.352 852.362 -0,74 -0,56

Altre forme 1.334 2.290 -956 200.816 -0,47 -0,35

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – I trimestre 2024

Area geografica Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo. A partire dal 2005, in applicazione del

D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla

cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito

http://www.infocamere.it.

Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il saldo fra iscrizioni e cessazioni rilevato a fine trimestre e lo stock delle imprese registrate all’inizio del

trimestre.

Movimprese I trimestre 2024

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tutti i dati esposti sono da intendersi al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo.

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – I trimestre 2024

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo I trim. Stock al Tasso di crescita Tasso di crescita

PIEMONTE 7.939 9.873 -1.934 420.693 -0,46 -0,38

VALLE D’AOSTA 233 279 -46 12.334 -0,37 -0,17

LOMBARDIA 19.111 20.158 -1.047 943.264 -0,11 0,00

TRENTINO A. A. 2.367 2.373 -6 112.103 -0,01 0,08

VENETO 8.839 10.357 -1.518 464.746 -0,32 -0,16

FRIULI V. G. 1.928 2.190 -262 97.529 -0,27 -0,24

LIGURIA 2.801 2.947 -146 158.492 -0,09 -0,24

EMILIA ROMAGNA 8.532 9.788 -1.256 436.023 -0,29 -0,19

TOSCANA 7.332 8.314 -982 395.596 -0,25 -0,16

UMBRIA 1.319 2.006 -687 90.821 -0,74 -0,28

MARCHE 2.682 3.428 -746 148.356 -0,49 -0,50

ABRUZZO 2.343 3.203 -860 144.513 -0,59 -0,36

MOLISE 432 699 -267 33.139 -0,80 -0,81

CAMPANIA 9.763 10.359 -596 603.640 -0,10 -0,12

PUGLIA 6.610 6.981 -371 379.870 -0,10 -0,11

CALABRIA 2.629 2.885 -256 186.692 -0,14 -0,06

SICILIA 6.805 7.650 -845 472.605 -0,18 -0,19

SARDEGNA 2.520 2.671 -151 169.396 -0,09 0,15

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

SETTORI DI ATTIVITA’ Stock al Saldo trim. Var. % trim. dello stock

31 marzo 2024 dello stock I trim. 2024 I trim. 2023

Agricoltura, silvicoltura pesca 697.011 -6.010 -0,85 -0,85

Estrazione di minerali da cave e miniere 3.551 -7 -0,20 -0,72

Attività manifatturiere 506.760 -3.123 -0,61 -0,48

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 14.116 80 0,57 0,90

Fornitura di acqua; reti fognarie 11.315 -43 -0,38 -0,15

Trasporto e magazzinaggio 160.210 -350 -0,22 -0,28

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 454.659 -194 -0,04 -0,23

Attività professionali, scientifiche e tecniche 248.879 2.699 1,09 1,25

Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale 121 1 0,83 -3,17

Altre attività di servizi 251.237 58 0,02 0,00

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Per ulteriori informazioni: