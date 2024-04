(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 21 aprile 2024 (EUROPEE – M5S) MARRAZZO E ZELA POTRANNO ESSERE 2 STELLE LGBT+ NELLE

ISTITUZIONE, PIENO SOSTEGNO DA ATTIVISTI LGBT+ M5S

“Con grande gioia invitiamo i militanti del Movimento 5 Stelle ed in

particolare gli LGBT+, a votare al secondo turno Marina Zela e Fabrizio

Marrazzo per le Europarlamentarie del Movimento 5 Stelle, per la prima

volta il movimento avrà l’opportunità di poter eleggere nelle

istituzione degli attivisti LGBT+ che lottano per i diritti in prima

linea da oltre 20 anni. Inoltre, si sono già battuti alle politiche

per M5S, ottenendo buoni risultati e per poco non vi è stata una

elezione. La loro presenza sarà fondamentale per portare con

esperienza e professionalità i temi LGBT+ nel dibattito politico delle

Europee. La loro elezione sarà per noi come avere 2 stelle LGBT+ nelle

istituzioni” dichiarano Kemail Paosovic e Massimiliano Gualdi Gruppo