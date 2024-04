TEATRO SAN CARLO I Violoncelli del Teatro di San Carlo per la Stagione di Musica da Camera

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

I Violoncelli del Teatro di San Carlo

per la Stagione di Musica da Camera

Domenica 21 aprile, ore 18.00

I Violoncelli del Teatro di San Carlo sono i protagonisti del prossimo concerto della Stagione di Musica da Camera, in calendario domenica 21 aprile alle ore 18.00. La formazione comprende i Professori d’Orchestra Pierluigi Sanarica, Alberto Senatore, Lorenzo Ceriani, Silvano Fusco, Fabio Centurione, Alida Dell’Acqua, Nicola Babini e Leone Calza. Si aggiunge il soprano Maria Knihnytska, allieva dell’Accademia del Teatro di San Carlo.

In apertura il Das Orgelbüchlein di Johann Sebastian Bach, da cui si propone Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639. Irrompe poi il Novecento di Walther Aeschbacher, avverso alle sperimentazioni d’avanguardia, con il primo movimento (Frisch, sehr bestimmt) dalla Suite in do maggiore per quattro violoncelli, op. 44. Incursioni nel tardo Ottocento si interpongono in un programma che guarda alla prima metà del XX secolo: l’Andante cantabile dal Quartetto n. 1 in re maggiore per archi, op. 11 di Pëtr Il’ič Čajkovskij; San Francesco parla alle tortore, op. 27 n. 3 di Luigi Forino; la Serenata in mi minore per orchestra d’archi, op. 20 di Edward Elgar. Chiudono Vocalise, op. 34 n. 14 di Sergej Rachmaninov e le Bachianas Brasileiras n. 5 di Heitor Villa-Lobos.

/Musica da Camera

21 Aprile 2024

I Violoncelli del Teatro di San Carlo

Violoncelli ♮♮| Pierluigi Sanarica, Alberto Senatore, Lorenzo Ceriani, Silvano Fusco, Fabio Centurione, Alida Dell’acqua, Nicola Babini, Leone Calza

Soprano | Maria Knihnytska #

♮♮ Professori d’Orchestra del Teatro di San Carlo# allievo Accademia Teatro di San Carlo

ProgrammaJohann S. Bach, “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ”, da Das Orgelbüchlein n. 41, BWV 639

Walther Aeschbacher, Frisch, sehr bestimmt dalla Suite in do maggiore per quattro violoncelli, op. 44

Pëtr Il’ič Čajkovskij, Andante cantabile dal Quartetto n. 1 in re maggiore per archi, op. 11

Luigi Forino, “San Francesco parla alle tortore”, Preghiera in sol maggiore, op. 27 n. 3

Edward Elgar, Serenata in minore per orchestra d’archi, op. 20

Sergeij S. Rachmaninov, ‘Vocalise’, op. 34 n. 14

Heitor Villa Lobos, ’Bachianas Brasileiras‘ n. 5 per soprano e orchestra di violoncelli

Durata: 1 ora circa, senza intervallo

Durata: 1 ora circa, senza intervallo

