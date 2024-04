Comunicato stampa Fise del 20 aprile 2024 – Salto ostacoli: il titolo tricolore per la terza volta a Giulia Martinengo Marquet

(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2024

Salto ostacoli: il titolo tricolore per la terza volta a Giulia Martinengo Marquet

Con la tre volte campionessa italiana, sul podio anche Grossato e Rolli. Questi i primi tre azzurri convocati di diritto per Piazza di Siena

Giulia Martinengo Marquet in sella a Calle Deluxe è la nuova Campionessa Italiana di Salto ostacoli 2024. Il 1° graduato dell’Aeronautica Militare

che ha montato Calle Deluxe ha conquistato il suo terzo titolo tricolore oggi, sabato 20 aprile, in occasione del Campionato Italiano Assoluto

Seniores RWC in corso di svolgimento negli impianti de Le Siepi di…

