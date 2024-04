Uispress n. 16 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 19 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Uispress n. 16 – venerdì 19 aprile 2024 Anno XLII

Il 25 aprile dell’Uisp: sport sociale e per tutti in campo con iniziative in tutta Italia, tra memoria e futuro

L’Uisp scende in campo per il *25 aprile*, *Festa della Liberazione*, con attività sportive, culturali e ludico motorie in molte città, in ogni parte d’Italia per mantenere viva la memoria. In questi giorni si sta completando il calendario delle iniziative nelle città, attraverso il sito *https://uispnazionale.invionews.net/nl/pdwc9n/wyhhyri/ws20j24/uf/102/aHR0cDovL3d3dy51aXNwLml0?_d=93I&_c=039d720b [1] *daremo tutte le informazioni e gli aggiornamenti. *Un futuro di democrazia, antifascismo, pace e libertà*: tutti questi sono valori fondamentali che fanno parte del dna dell’ente dello sport per tutti. A *Bologna* torna il Trofeo della Liberazione dedicato agli esordienti di atletica leggera su pista. Anche *Siena* si prepara ad accogliere atleti di tutte le categorie, in occasione del “Meeting della Liberazione“ e a *Modena* torna il Trofeo Liberazione. Numerose *camminate* saranno organizzate dai *Comitati territoriali Uisp*, da nord a sud

Leggi l’articolo

[2] 40.000 podisti festeggiano Vivicittà: i più veloci a Pescara e Bari. A Reggio Emilia record di partecipanti

Partecipanti ben oltre le attese: questa edizione di Vivicittà è stata una festa per *40.000 podisti*, propiziata dal bel tempo in tutta Italia. *Al via in diretta su Radio 1 Rai* sono scattati simultaneamente in *38 diverse città* per la pace, la legalità, l’inclusione. *Da Torino a Palermo*, *da Caivano a Roma*, dove anche il *ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi*, ha preso parte a Vivicittà-staffetta per la pace che è partita dalla Moschea, ha toccato la Sinagoga ed è arrivata in piazza San Pietro. Vincitore assoluto di Vivicittà 2024, in campo maschile, è il 30enne keniano *Simon Kibet Loitanyang* dell’Atletica Vomano, che ha vinto in 30:42 correndo a Pescara. In campo femminile, vincitrice di Vivicittà nazionale è *Rebecca Volpe*, la 21enne di Noicattaro tesserata per l’Alteratletica Locorotondo, che nella prova di Bari ha corso in solitaria vincendo in 36:35. Nella speciale classifica per numero di partecipanti, al primo posto si piazza *Reggio Emilia con 6.000 persone al via*, podisti di tutte le età, intere famiglie e giovani di 50 scuole di ogni ordine e grado. Al secondo posto Bra (Cuneo) con 4.500 e al terzo Bari con 3.500 partecipanti. *GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA [3]*

Leggi l’articolo

[4] L’Uisp sulla Rai: i passaggi tv nazionali e quelli delle Tgr Regionali. Il racconto delle tante facce di Vivicittà

Dal nord al sud Italia, un racconto sfaccettato composto da voci e paesaggi diversi, che vede sempre al centro i valori di Vivicittà. La quarantesima edizione di Vivicittà, che si è tenuta domenica 14 aprile in 39 città italiane, è anche l’occasione per dare voce al territorio, attraverso le tante facce dello sport sociale e per tutti.

RaiNews e Il TgSport di Rai due hanno realizzato servizi video con gli interventi del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, presente a Roma e Tiziano Pesce, presidente Uisp. *GUARDA IL SERVIZIO NEL TGSPORT DI RAIDUE [5]; GUARDA IL SERVIZIO DI RAINEWS [6].

*Tante le testate giornalistiche regionali Rai, che hanno dedicato spazio a Vivicittà: *TGR RAI LAZIO [7]; TGR RAI CAMPANIA [8]; TGR RAI PIEMONTE [9]; TGR RAI PUGLIA [10]; TGR RAI SICILIA [11]; TGR RAI BASILICATA [12]; TGR RAI UMBRIA [13]; TGR RAI BOLZANO [14]; TGR RAI VALLE D’AOSTA [15]*

Leggi l’articolo

[16] Vivicittà 2024, come Tutto il calcio minuto per minuto: un’ora in diretta per il “via” e collegamenti dalle città

I valori della pace, della legalità e dell’inclusione si sono rincorsi nell’ora di diretta radiofonica che Radio 1 Rai ha dedicato a Vicvicittà, manifestazione simbolo dello sport sociale e per tutti nel nostra Paese. La diretta si è tenuta domenica 14 aprile, dalle 9 alle 10 su *Radio1Rai*, con *Tiziano Pesce*, presidente Uisp nazionale e il giornalista *Giacomo Prioreschi* in studio. Tante emozioni e collegamenti da tutta Italia per quella che rimane la “corsa più grande del mondo”.

Durante il collegamento da Roma è intervenuto il *ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi,* che ha preso parte alla corsa: “Credo che sia il momento di essere *testimoni in modo attivo*, e non solo con le parole, di fronte alle questioni che la cronaca ci impone con tanta durezza. Io credo che la piccola testimonianza di ognuno di noi possa dare un contributo”.

Insieme a lui si sono alternate al microfono anche le voci dei giornalisti *Carlo Paris* e *Vittorio Di Trapani*, presidente Fnsi. Il via è stato dato alle 9:30 in diretta da Caivano. I collegamenti nel corso della diretta Rai anche da Reggio Emilia con *Federica Imbrogli*,da Brescia con *Francesca Paola Lucrezi*, direttrice degli istituti penitenziari, da Bari con *Veronica D’Auria*, presidente Uisp Bari e con *Antonio Marciano, *presidente Uisp Campania da Caivano, città che ha dato il via alla 40^ edizione di Vivicittà insieme a Tiziano Pesce.

“Spegniamo insieme 40 candeline – ha detto Pesce – con Vivicittà si è corso e camminato in decine di città, rappresentando un punto altissimo di attenzione verso lo sport sociale e di base, con al centro i temi dei diritti dell’ambiente della solidarietà e ancora una volta della pace”.* ASCOLTA LA DIRETTA DI VIVICITTA’ SU RADIO1 RAI [17]*

Leggi l’articolo

[18] Vivicittà-Porte aperte: la corsa continua, si corre per l’inclusione e perché non c’è un dentro e un fuori

Vivicittà 2024 è stata aperta dalle corse negli istituti penitenziari: giovedì *11 aprile* la manifestazione Uisp si è tenuta nella *casa circondariale di Ragusa*, per una giornata di inclusione e di incontro, in un contesto sportivo.* (GUARDA IL VIDEO) [19]*

Sabato *13 aprile* è stata la volta di *Brescia*, dove Vivicittà si è corsa nella *casa di reclusione di Verziano*: hanno partecipato anche sei istituti superiori della provincia per un totale di 250 tra ragazzi e ragazze, che hanno corso insieme agli 80 detenuti e detenute partecipanti. “Come ogni anno è stata una giornata di grandi emozioni – commenta *Paola Vasta, presidente Uisp Brescia* – Credo che Vivicittà sia anche una bella esperienza educativa per i giovani delle scuole superiori che partecipano, vivendo un momento di forte condivisione”.

Lunedì *15 aprile*, la manifestazione si è svolta nell’*istituto penitenziario Bicocca*, a *Catania*. “Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione organizzare manifestazioni nell’istituto minorile – racconta *Sergio Vinciprova, presidente Uisp Catania* – lo sport rende liberi anche mentalmente e infatti abbiamo visto ragazzi contenti e sorridenti, che hanno potuto vivere alcune ore in libertà”

Leggi l’articolo

[20] Quanto è telegenica Vivicittà? Una selezione di video dal territorio: emozioni, voci e sorrisi dei protagonisti

Tante le testate video del territorio che hanno immortalato questa edizione dei 40 anni di Vivicittà. Eccone una prima selezione che abbiamo raccolto da web tv, social e siti internet.

TeleReggio dedica un servizio a Vivicittà di* Reggio Emilia*, nel corso del quale 6mila podisti hanno invaso il centro storico della città.* GUARDA IL SERVIZIO DI TELEREGGIO ON LINE [21]*

Grande successo anche per l’*edizione pescarese* della corsa, che ha raccolto 1200 podisti e 800 camminatori, come ricordato nel servizio di Tv6: *GUARDA IL SERVIZIO DI TV6* [22]

Tv Centro Marche ha dedicato un servizio a Vivicittà di *Marina Palmense*, in provincia di Fermo: per alcuni è una gara podistica, per altri una passeggiata, anche accompagnati dai propri amici a quattro zampe. *GUARDA IL SERVIZIO DI TVCENTRO MARCHE* [23]

A *Siena* erano più di 460 gli iscritti tra atleti agonisti, partecipanti alla passeggiata e quelli che hanno scelto l’opzione della passeggiata con le guide della Uisp. *GUARDA IL SERVIZIO DI RADIOSIENATV* [24]

Circa 1800 partecipanti per la passeggiata ludico sportiva di quattro chilometri organizzata da Uisp *La Spezia* che, come per la competitiva, è partita da piazza Brin.* LEGGI L’ARTICOLO DE LA NAZIONE [25]*

Leggi l’articolo

[26] Cronache di Sport Civico: gli ultimi aggiornamenti dal territorio con le attività di Roma, Padova e Torino

Torniamo a parlare di *Sport Civico*, il progetto di Uisp Nazionale che per integrare lo sport nei processi di rigenerazione urbana. Grazie all’impegno dei comitati Uisp locali di Taranto, Matera, Roma, Prato, Reggio-Emilia, Padova e Torino, il progetto ha dato vita a numerose attività pilota. Queste si sono svolte principalmente nelle *scuole* e nei *quartieri*, coinvolgendo studenti e abitanti di varie età. Qui, lo sport ha avuto il ruolo di catalizzatore per *promuovere la cittadinanza attiva*, mirando al rinnovamento sia degli spazi urbani sia delle dinamiche sociali, con l’obiettivo finale di sviluppare comunità più unite e consapevoli dell’importanza del bene comune.

Questa settimana parliamo delle attività dei comitati di* Torino*, *Padova e Roma*, tra laboratori sportivi, educazione ambientale e attività di rete

Leggi l’articolo

[27] Uisp Sassari con la ‘Corsa in Rosa’: il valore dello sport contro la violenza e la discriminazione di genere

Dal 19 al 21 aprile Sassari si tinge di rosa per la *13esima edizione della ‘Corsa in Rosa’*. Piazza d’Italia diventerà un grande villaggio ed ospiterà tantissime attività e iniziative per sensibilizzare tutte le persone su un fenomeno, quello della *violenza* e della *discriminazione di genere* ancora preoccupante e tutt’altro che sradicato, anche nelle società più moderne ed emancipate.

“L’Uisp Sassari scende in piazza anche in questa edizione e sceglie lo sport per veicolare questi temi importantissimi. Lo *sport* è infatti un grande* spazio educativo e formativo*, che può e deve incidere sulla cultura del nostro Paese e può fare molto per contrastare le discriminazioni e parlare di diritti, partendo da quelli civili ed universali che sono il *principio dell’umanità* e del rispetto dell’altro” afferma *Loredana Barra, presidente Uisp Sassari*

Leggi l’articolo

[28] Prosegue Città in Danza Uisp: nuovi appuntamenti a Milano e Ancona tra musica e coreografie

Dopo il successo delle tappe di *Taranto* e *Modena* prosegue *Città in Danza*, la Rassegna nazionale Uisp rivolta dedicata alle coreografie e promossa dalla *Danza Uisp nazionale*. Migliaia di danzatrici e danzatori sono attesi a Milano ed Ancona per due spettacoli densi di coreografie che permetteranno ai protagonisti di accedere alla finale nazionale. A *Milano domenica 21 aprile* presso l’*Eco Teatro* di Milano in via Fezzan 11, si terrà la tappa di Città in danza. La rassegna sarà suddivisa per tipologia, genere e categoria coreografica. Ad* Ancona, sempre il 21 aprile*, presso il *Teatro Sperimentale* si terrà la tappa di Città in danza, che prevede due spettacoli: alle 16 per i giovani fino ai 12 anni e alle 16 per i danzatori dai 16 anni in su

Leggi l’articolo

[29] La doppia responsabilità dello sport nei confronti dei minorenni. A Roma l’evento finale del progetto Steps

“I bambini, quando fanno sport si sentono in un mondo meraviglioso: non dobbiamo tradirli, non dobbiamo rovinarglielo”: proprio così, ha ragione *Andrea Dreini*, Uisp La Spezia, che insieme a *Roberto Consiglio*, Uisp Genova e ad altri rappresentanti e operatori di *Comitati Csi* ha presentato le esperienze territoriali realizzate nell’ambito del* progetto STePS*, ambienti sicuri per bambini e adolescenti: buone prassi e sfide per la tutela dello sport, promosso da* Save the Children*, con il contributo del *Dipartimento per le politiche della famiglia*. Il progetto, realizzato in collaborazione con Uisp e Csi, ha visto presentare mercoledì *17 aprile a Roma i risultati conclusivi*, nel corso di un incontro pubblico. Sono intervenuti *Silvia Salis*, vicepresidente vicaria del Coni,*Tiziano Pesce*, presidente Uisp, *Vittorio Bosio*, presidente Csi, *Simone Di Gennaro*, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, *Raffaela Milano*, direttrice Ricerca e formazione Save The Children

Leggi l’articolo

[30] Con i corsi di formazione Uisp cresce la qualità di operatori e operatrici. Il calendario degli appuntamenti

*Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’*Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare* la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

*Sono circa 150 le qualifiche nazionali* che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

[31] Usa le scale! Il 24 aprile torna la campagna Isca per la promozione della salute e del benessere fisico

L’Uisp aderisce all’annuale appuntamento con il *”No elevators day”*: utilizziamo le scale al posto dell’ascensore per promuovere la salute.

*#Usethestrairs* – *Usa le scale*. Questo il motto del No elevators day, appuntamento annuale lanciato dall’Isca- *International Sport and Culture Association* nel 2015 e che si terrà quest’anno mercoledì *24 aprile*. Il motto sta a sottolineare come le scale possano diventare uno strumento per promuovere il benessere e non solo un mezzo per spostarsi. Usare le scale una o più volte al giorno – spiegano i promotori della campagna – contribuisce a *ridurre il livello di stress*, a regolare la pressione arteriosa, a rinforzare i muscoli ed il sistema cardiorespiratorio, e più genericamente a migliorare il proprio benessere fisico

Leggi l’articolo

[32] Cento giorni all’inaugurazione dei Giochi di Parigi. M. Cinquepalmi e N. Sbetti sul magazine Treccani

La riflessione di *Mara Cinquepalmi* su *Atlante [33]*, il magazine della *Treccani*, tra tensioni internazionali e record di inclusività. Il *peso del conflitto* tra Russia e Ucraina, la situazione in Medio Oriente, l’*allerta terrorismo* al massimo livello, il rischio scioperi come annunciato da uno dei principali sindacati d’Oltralpe, la *CGT (Confédération Générale du Travail)*. Saranno anche *“Games wide open”*, ovvero i Giochi olimpici più responsabili, inclusivi, equi e spettacolari di sempre, come il Comitato olimpico internazionale li presenta da tempo, ma *Parigi 2024, a 100 giorni dalla cerimonia di apertura* (resta per ora confermato il 26 luglio l’evento sulla Senna anche se di recente il presidente Macron ha annunciato un “piano B” nel caso di eccessivi rischi per la sicurezza), deve fare i conti con una situazione geopolitica sempre più complessa

Leggi l’articolo

[34] “Corpo, Società, Educazione”: una nuova rivista con il corpo al centro della riflessione accademica

Da una collaborazione tra il *Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, *dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e la *casa editrice Erickson* nasce la rivista *”Corpo, Società, Educazione”*. La rivista si pone come un’importante piattaforma per il progresso del dibattito scientifico e culturale sul corpo, esplorandone le molteplici dimensioni dal punto di vista dell’*educazione*, delle *dinamiche sociali* e *storiche*. La rivista si propone di superare le tradizionali barriere disciplinari, favorendo un’integrazione sinergica tra le diverse aree del sapere, con un’apertura teorica verso una vasta gamma di approcci critici. Inoltre, intende* incoraggiare lo sviluppo di lavori e approfondimenti innovativi* che coinvolgano le più diverse aree culturali e scientifiche

Leggi l’articolo

[35] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo*. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto *per raccontare il valore dello sport per tutti*. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv

Leggi l’articolo

[36] Sport sociale e per tutti: gli articoli Uisp nazionale più letti dell’ultima settimana

Nel corso di questi giorni in primo piano: Verso Vivicittà: il saluto di alcuni volti storici come *Franco Fava, Riccardo Cucchi, Massimo De Luca e Maria Grazia Navacchia*, arrivata terza nella prima edizione del 1984; 40mila podisti in tutta Italia per Vivicittà: il comunicato conclusivo; Vivicittà spegne le *40 candeline*: domenica 14 aprile in 38 città; Vivicittà all’estero: una storia importante e le prospettive future; i nuovi traguardi di *Sport Civico*: attività fisica, socialità, inclusione

Leggi l’articolo

[37]

Per aggiornamenti consultare il sito http://www.uisp.it#TRACK [38]

*Uispress – agenzia giornalistica settimanale di cultura e sport sociale – periodico telematico con registrazione al Tribunale di Roma 109/83 del 21/03/83 – anno XLII*

direttore responsabile: Ivano Maiorella

redazione: Elena Fiorani, Francesca Spanò

segreteria di redazione: Monica Tanturli

webmaster: Antonio Marcello