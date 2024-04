(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

ven 19 aprile 2024 Pro Life nei consultori nel PNRR, Basso (Lega-ID): "L'Europa fa muro per

favorire l’aborto”

Bene l’inserimento della norma che consente alle associazioni Pro-Life di

entrare nei consultori nel decreto Pnrr. L’Europa sbaglia: l’articolo è

coerente con il contesto indicando come le Regioni possano organizzare “i

servizi consultoriali nell’ambito della Missione 6, componente 1, del PNRR

e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, anche della collaborazione di soggetti del terzo settore che

abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità”.

Bene anche la contrarietà all’ordine del giorno pretestuoso presentato dal

Questo è un segnale forte dell’Italia, che da tale posizione si dovrà

esprimere, come tutti gli Stati membri, sulla modifica effettiva della

Carta dei Diritti UE con l’introduzione del diritto all’aborto.

Nel merito del tema consultori, è possibile che fra le donne che decidono

di abortire qualcuna sia spinta a questa scelta da problemi che considera

insormontabili, ma che potrebbero avere soluzione? Ecco il senso di aprire

le strutture ad associazioni anti-abortiste: avere una risposta, un

sostegno per dare soluzione a questioni che potrebbero indurle o

costringerle a rinunciare alla maternità.

Esiste la legge 194, ma è un dovere per le istituzioni fornire loro un

aiuto se in difficoltà, così da avere tutti gli elementi per prendere una

decisione giusta per sé e per la propria situazione, ricevendo alternative

concrete all’aborto.

Così Alessandra Basso, eurodeputata Lega-ID

*Alessandra Basso*

Membro del Parlamento Europeo

Gruppo Identità e Democrazia – Italia