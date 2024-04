(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

Lo chef Simone Barranca dà un tocco nuovo a sapori e colori nei piatti

Nasce una nuova versione di Barney’s, il bar del Circolo dei lettori

A Palazzo Graneri della Roccia un luogo aperto dalla colazione al dopocena,

11 mesi l’anno. 500.000€ annui il giro d’affari

Torino, 19 aprile 2024. Al Circolo dei lettori tra le sale auliche ed accoglienti, c’è Barney’s. Il locale, aperto dal lunedì al sabato (e le domeniche speciali) dalle 9.30 alle 21.30 dalla colazione all’aperitivo, luogo di cibo e convivialità, appuntamenti letterari e del tempo libero, si rinnova inaugurando una nuova versione di Barney’s.

Barney’s è un luogo del gusto e della bellezza, dove gustare tutti i giorni i piatti e le ricette di una cucina piemontese street, veloce e di qualità, ideata e realizzata dal nuovo chef Simone Barranca. Barranca ha 30 anni, ha lavorato in tribuna autorità allo Juventus Stadium, all’Officina Allamano e recentemente ai Murazzi al Porto Urbano di Edit. A pranzo, per i brunch del sabato, all’aperitivo, Simone Barranca lavora su materie prime e piatti della tradizione piemontese facendoli dialogare con ricette green, zuppe e vellutate di stagione, tocchi da street food metropolitano. Con la sua ricca pasticceria, Barney’s è anche un tavolo ideale per le colazioni e merende tra i divani e le sale del Circolo dei lettori che disegnano un’atmosfera intima e regale, per l’aperitivo con menù dedicati per Gin, Spritz, una selezione di vini importanti, i cocktail, le degustazioni di Vermouth, a margine degli incontri con i grandi autori e le scrittrici italiane e internazionali del programmazione culturale della Fondazione Circolo dei lettori.

L’attività quotidiana di Barney’s copre numerose stanze del Circolo dei lettori: il bar, la Sala Biliardo, la Sala Filosofi, la Sala Lettura, il Gabinetto cinese di recente restaurato; Barney’s è aperto a tutti i momenti importanti come matrimoni, lauree, compleanni, feste, e convegni negli spazi aulici del Circolo. Oltre le sale dove ogni sera da metà settembre a fine giugno si svolgono gli incontri con scrittori e scrittrici, cicli e appuntamenti del programma culturale del Circolo dei lettori, Barney’s ospita appuntamenti dedicati al cibo e non solo, come le ricette culinarie di Food Fede e Giulia Ceirano, i Death Cafè letterari, gli incontri per discutere insieme degli assenti e della fine comune a cura di Torino Spiritualità, Storie tra i solchi, i racconti di musica e persone della musica a cura di Renato Failla, le degustazioni di Wouse, la wine house del Salone del Vino.

Nel corso dell’anno gli spazi di Barney’s sono frequentati dai mondi professionali di convegni, incontri e dai festival partner della Fondazione che hanno il Circolo dei lettori tra le loro location quali Biennale Democrazia, Festival dell’Economia, Lovers Film Festival, Torino Film Industry, Premio Morrione, Biennale Tecnologia.

Barney’s, il bar del Circolo dei lettori, guidato dal sommelier Andrea Piras, impiega 9 persone, compresi 4 apprendisti e 2 tirocinanti, oltre a una persona richiedente asilo, tutte under 30. Il giro d’affari di Barney’s si aggira intorno ai 500.000 € annui. CARTELLA STAMPA

