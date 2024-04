(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Autonomia: Sarracino (PD), Meloni prende in giro cittadini, ddl Calderoli spacca Paese

Dichiarazione di Marco Sarracino della segreteria del Partito Democratico, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne

Giorgia Meloni prende in giro i cittadini meridionali quando glorifica l’autonomia differenziata. Il ddl Calderoli sarà un durissimo colpo al Paese e farà aumentare divari e disuguaglianze. È giusto responsabilizzare le classi dirigenti, ma la presidente Meloni è consapevole del fatto che oggi in Italia lo Stato spende circa 19.000€ per un cittadino del nord e 13.500€ per uno del sud?

Cara presidente Meloni, il tema non è soltanto la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, ma soprattutto la loro garanzia di esigibilità e sostenibilità. Ci può dire come intende finanziarli visto che il disegno di legge è ad invarianza di bilancio? Presidente Meloni, quando parla di “infrastrutture di cittadinanza” è consapevole che il suo governo nell’ultima legge di bilancio ha tagliato oltre 3,5 miliardi dal fondo perequativo infrastrutturale? Presidente Meloni, lo sa che quelle risorse servivano soprattutto per le strade, le ferrovie, gli ospedali e le reti idriche del Mezzogiorno?

Il Partito Democratico continuerà a difendere l’unità e la coesione nazionale dagli autoproclamati patrioti che in realtà provano a spaccare il Paese.

Roma, 19 aprile 2024