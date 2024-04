CONFERENZA STAMPA Presentazione nuova sede decentrata dei Servizi sociali e demografici a Boccaleone – ven 19/04 ore 12.00 via Piacentini 5

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 18 aprile 2024 Gentilissimi,

informo che domani, *venerdì 19 aprile alle ore 12.00 in via Piacentini 5 a

Boccaleone*, si terrà la *presentazione della nuova sede decentrata dei

Servizi sociali e demografici*. Per l’Assessora alle Politiche sociali

*Marcella

Messina *e per l’Assessore ai Servizi demografici* Giacomo Angeloni* sarà

anche l’occasione per *fare il punto sul progetto del decentramento *avviato

nel 2021.

VI aspettiamo. Buona giornata

*Fabrizia Lorusso*