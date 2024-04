TREVISO, LE CANZONI DI BATTISTI AL TEATRO SANT’ANNA: L’11 MAGGIO SERATA CON FABIO MIANI E I FORMULA B | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

LE CANZONI DI BATTISTI AL TEATRO

SANT’ANNA:

L’11 MAGGIO SERATA CON FABIO MIANI E I

FORMULA B

Il musicista villorbese torna in concerto a Treviso dopo un’assenza di 15 anni:

riproporrà i successi del grande Lucio insieme al batterista Federico Delfini e

al chitarrista Enrico “Flaco” Dabellani

Treviso, 17 aprile 2024 – A Poggio Bustone, paese natale di Lucio Battisti, è

particolarmente apprezzato e seguito. Ha suonato dal vivo con Massimo Luca,

chitarrista storico del grande Lucio presente anche nel leggendario duetto televisivo

Battisti-Mina del 1972. E i suoi Formula B si rifanno apertamente ai mitici Formula 3 del

grande Alberto Radius, la sola band che ebbe il privilegio di accompagnare Battisti nei

suoi due unici tour dal vivo, tra il 1969 e il 1970.

È un lungo fil rouge quello che lega Fabio Miani – bassista e tastierista trevigiano (nato e

cresciuto a Villorba), da tempo trapiantato a Milano – alla musica di Lucio Battisti. Dopo

l’esperienza con i Kimaira Power Trio, la sua band principale (in gara anche a Sanremo

Rock nel 2019), tuttora attiva, Miani ha fondato i Formula B a seguito del notevole

gradimento di pubblico che le sue interpretazioni dei brani di Lucio Battisti

puntualmente riscuotono.

La formazione, completata dal batterista Federico Delfini e dal chitarrista Enrico “Flaco”

Dabellani, abile e performante sia con strumenti elettrici che acustici, suonerà sabato

11 maggio al teatro Sant’Anna di Treviso in una serata che si annuncia imperdibile per

tutti gli appassionati di Battisti. Per Miani, che nel frattempo ha maturato esperienze

anche come fumettista, grafico e illustratore, sarà il ritorno su un palcoscenico

trevigiano a distanza di 15 anni dall’ultima volta.

I Formula B non sono una comune tribute-band, ma, richiamandosi come detto ai

Formula 3, offrono una proposta del tutto originale che attinge a piene mani dal mondo

musicale di Lucio Battisti, con arrangiamenti eseguiti in power-trio, in linea con le

grandi formazioni del progressive-rock degli anni ’70.

I Formula B eseguono tutto completamente dal vivo senza ausilio di basi pre-registrate,

affidandosi all’utilizzo di diversi strumenti musicali e agli intrecci armonici degli originali

arrangiamenti. Il mini-tour promozionale dell’estate 2023, ha ottenuto grande riscontro