Eroica Juniores-UCI Nations’ Cup: da domani a domenica con tappe a Castiglione della Pescaia, Siena e Montevarchi e finale a Chiusdino

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 Sono 165 i corridori al via di Eroica Juniores – Nations’ Cup 2024

Eroica Juniores scatta domani da Punta Ala. E’ la seconda prova della Nations’ Cup 2024

Al via 28 squadra di cui ben 17 squadre nazionali

L’Italia sogna in grande

Saranno 165 i corridori che da domani, giovedì 18 aprile, a domenica 21 aprile, si sfideranno sulle strade, spesso bianche, delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, in occasione della seconda edizione di Eroica Juniores – gara di Coppa delle Nazioni 2024. Al via ci sarann 28 squadre di cui 17 squadre nazionali: Austria, Belgio, Italia, Francia, Germania, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti d’America, Ucraina, Ungheria. Al via anche 7 squadre da tutta Europa: Decathlon Ag2R La Mondiale (FRA), Fensham Hoves Mas Design (GBR, Jegg Dir Academy Visma (OLA), PC BAix Ebre (SPA), Team Grenke Auto Eder (Bora) GER), Team Alta Austria (AUT), Team Veleka (CZE). Partecipa anche il tram italiano “Vangi – Il Pirata – Sama Ricambi” e tre rappresentative regionali: Lombardia, Sicilia, Toscana: “La corsa è molto dura sin dalla cronosquadre – sottolinea Dino Salvoldi – CT della nazionale italiana che schiera: Andrea Donati, Giacomo Rosato,

Stefano Viezzi, Andrea Bessega, Andrea Montagner, Mattia Proietti Gaiardoni – e fino all’arrivo di Chiusdino l’esito della corsa sarà incerto. Penso che le squadre straniere siano molto ben organizzate e vedo molto forti anche la Slovenia e gli Stati Uniti. Ma anche noi dell’Italia abbiamo una squadra molto competitiva”.

La tappa nel dettaglio

Giovedì 18 aprile

1a tappa (1a semitappa):

Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 22.5 – Cronometro a squadre di 22.5 km. Il percorso propone un breve tratto in salita in avvio e l’ascesa di Querce Mercata (2.3 km al 3.5%; max 7%) poco dopo metà percorso. Il resto del percorso risulta completamente pianeggiante, su strade ampie e rettilinee.

1a tappa (2a semitappa):

Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 68.3

La seconda semitappa presenta un primo assaggio con la strada bianca, la caratteristica di Eroica Juniores. L’altimetria racconta di una corsa non durissima che offre, comunque, diverse occasioni per andare all’attacco. All’inizio tappa si sale al GPM di Giuncarico (2.8 km al 5.8%; max 11%), poi si affronta il settore sterrato di Prile in leggera salita (media 3.5%) e lo strappo finale a fianco del borgo alto (600 mt al 10.5%, max 15%) per raggiungere Castiglione della Pescaia. La corsa prevede poi il circuito finale di 23 km che ripropone le due ultime asperità. L’ultimo strappo è a poco più di 2 chilometri dall’arrivo.

GRAN PREMI DELLA MONTAGNA

QUERCE MERCATA – 102 mt – km 13,30

GIUNCARICO – 173 mt – km 17,20

TRAGUARDI VOLANTI

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR] – km 45,50

Orari

PUNTA ALA (GR)

Ore 8.30: Ritrovo Teams

Ore 8.30 – ore 10.00: Apertura Quartier Generale

Ore 10.00 – ore 11.30: Partenza cronometro a squadre Punta Ala – Castiglione della Pescaia

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

Ore 10.00: Apertura villaggio Eroico in piazza Garibaldi

Ore 10.30 – ore 12.00: Arrivo tappa cronometro Punta Ala – Castiglione della Pescaia

Ore 12.15: Premiazioni e assegnazioni maglie

Ore 13.30: Ritrovo squadre

Ore 14.00: Palco firma

Ore 15.30: Partenza seconda semitappa

Oltre la tappa

A Castiglione della Pescaia Eroica Juniores – Nations’ Cup si inserisce in una vera e propria Bike Week, un’intera settimana ricca di eventi dedicati agli amanti della due ruote.

Domenica scorsa ha avuto luogo la sesta edizione della Granfondo Poggi di Maremma, organizzata dall’Asd G.C.Castiglionese in collaborazione con Bagnoli Bike, Saletti e Team Frangini.

Dal 19 al 21 aprile tornerà la ciclo-storica della Maremma, La Maremmana, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario. Il fascino delle bici vintage coinvolgerà anche Ebike e bici Gravel in nuovi percorsi articolati su strade bianche e asfalto. Il programma prevede un mercatino vintage, con bici e componenti d’epoca, allestito in piazza Garibaldi dalle ore 11.00 di venerdì 19 aprile; una pedalata sul lungomare sabato mattina e il pomeriggio alle 15 la corsa ciclistica categorie Giovanissimi – 3° Memorial Mario Saletti con partenza da Piazza Garibaldi; domenica 21 aprile una cicloturistica articolata in cinque diversi percorsi, di varia lunghezza, per scoprire gli angoli più suggestivi del territorio.

Conosciamo meglio il territorio

PUNTA ALA

Rinomata località turistica in provincia di Grosseto, Punta Ala si chiamava originariamente “Punta Troia”. Il nome attuale si deve al famoso aviatore Italo Balbo che aveva acquistato parecchie ville di questa zona.

Il moderno abitato è dominato dalla mole del Castello Balbo, noto anche come Forte di Punta Ala, che si trova sulla cima del promontorio di Capo Troia. Il castello fu eretto nella seconda metà del XVI secolo per volere dei granduchi di Toscana, per difendersi dalle continue incursioni dei Turchi.

Punta Ala è inoltre la meta ideale per gli appassionati degli sport di nicchia come il golf. Nel paese c’è infatti uno dei campi da golf più grandi della provincia, dove ha sede il Golf Club Punta Alta.

Punta Ala è famosa per la sua tradizione veliera e per l’attrezzatissimo porto turistico, che in passato ha ospitato anche Luna Rossa, la storica imbarcazione impegnata nelle regate Coppa America del 2000.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il territorio comunale si estende dalle coste del Mar Tirreno, ove comprende anche l’Isolotto dello Sparviero e gli Scogli Porchetti, fino alle propaggini sud-occidentali e meridionali della catena delle Colline Metallifere Grossetane.

Castiglione della Pescaia è un paese di origine etrusca situato su una collina a ridosso del mare. La sua storia è legata alle vicende degli Etruschi e dei Romani, che hanno lasciato importanti testimonianze di opere urbanistiche come acquedotti, viadotti e strade lastricate. Il centro storico del paese è dominato da un imponente castello medievale, costruito attorno ad una torre edificata dai pisani nel X secolo. Il castello è circondato da mura che racchiudono il borgo medievale, formato da antiche case e torri.

Castiglione della Pescaia è oggi una rinomata località balneare, famosa per le sue spiagge e per il suo mare cristallino. Il paese offre molte opportunità per chi ama la natura, la storia e la cultura, ed è un luogo ideale per trascorrere le vacanze.

Tutta la corsa

Eroica Juniores – UCI Nations’ Cup 2024

Giovedì 18 aprile 2024

Prima tappa

– cronometro a squadre: Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 22,5- partenza ore 10.00

– Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR) di km 68 – partenza ore 15.30

Venerdì 19 aprile 2024

Seconda tappa

Cinigiano (GR) – Siena di km 110,6 – partenza ore 14.30

Sabato 20 aprile 2024

Terza tappa

Siena – Montevarchi (AR) di km 102,5 – partenza ore 14.00

Domenica 21 aprile 2024

Quarta tappa

Siena – Chiusdino (SI) di km 102,7 – partenza ore 14.00

ELENCO PARTENTI

Le classifiche

Generale – maglia amaranto Eroica

A punti – maglia blue – Colline Amiatine

Gran Premio della Montagna – maglia verde – Vangi

Giovani – maglia bianca – Tommasini

Traguardi Volanti – maglia rossa – Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany

Più Combattivo – mosaico Eroica – Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale

Diretta TV su Bike Channel, Canale 3 Toscana e TVL

Orari:

giovedì 18 aprile: ore 15.30 – ore 17.30

venerdì 19 aprile: ore 15.45 – ore 17.45

sabato 20 aprile: ore 15.15 – ore 17.15

domenica 21 aprile_ ore 15.45 – ore 17.45

telecronaca di Elena Forzoni e riprese a cura di Dirette Live – Toscana Sprint

Servizi su Rai Regione e RaiSport a cura di Edoardo Chiozzi

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo

la cronotabella prima tappa – prima semitappa

la cronotabella prima tappa – seconda semitappa

Castiglione della Pescaia (GR), 17 aprile 2024

Eroica 2024 calendar

10/2: Eroica Cuba – La Habana

13/4: Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

14/4: NOVA Eroica South Africa – Montagu – Cape Winelands

28/4: NOVA Eroica Prosecco Hills – Conegliano-Valdobbiadene (TV)

12/5: Eroica Japan – Izu

26/5: Eroica Montalcino – Montalcino (SI)

08/6: NOVA Eroica Gran Sasso – Castel del Monte (AQ)

15/6: NOVA Eroica Switzerland – Sion – Valais

22/6: NOVA Eroica Buonconvento – Buonconvento (SI)

23/6: NOVA Eroica Family – Buonconvento (SI)

29/6: Eroica Valkenburg – Valkenburg – Limburg

24/8: Eroica Germania – Eltville – Rheingau

07/9: Eroica Dolomiti – San Candido (BZ)

14/9: NOVA Eroica California – Cambria – California

15/9: Eroica California – Cambria – California

5 e 6/10: L’Eroica – Gaiole in Chianti (SI)

Junior Nations’ Cup

18/4 Punta Ala (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

18/4 Castiglione della Pescaia (GR) – Castiglione della Pescaia (GR)

19/4 Cinigiano (GR) – Siena

20/4 Siena – Montevarchi (AR)

21/4 Siena – Chiusdino (SI)

Coppa Andrea Meneghelli

19/5 Siena – Montalcino (SI)

TUTTE LE INFO QUI

