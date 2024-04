COMUNICATO STAMPA DEL 17 APRILE 2024 FESTIVAL DEL VERDE

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

CONSORZIO DI TUTELA

DELEGAZIONE

DI CASERTA

Esposizioni, Mostre, Conferenze e Work Shop

Progetto “Semi” Riqualificazione e valorizzazione delle antiche

serre borboniche del Giardino Inglese della Reggia di Caserta

a cura di Royal Garden di Antonio Maisto

Il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP effettuerà

dimostrazioni di filatura e mozzatura con distribuzione di assaggi.

Allestimenti floreali Francesco Nuzzo di Viacolvento Eventi

Mostra d’arte di Micaela Cioc Signorini

Installazioni Vegetali di Pasquale Sostini

Punto Informativo WWF (Fondo Mondiale per La Natura)

Punto informativo FAI (Fondo Ambiente Italiano)

Laboratorio di pittura a cura dell’artista Angelo Marciano

Esposizione di piante autoctone ed esotiche a cura

di Royal Garden di Antonio Maisto

Tango argentino, con i maestri

dell’Associazione Trasnochandoce Tango Caserta,

Salvatore Biondi e Mariemma Porto.

NEL PARCO SAN BARTOLOMEO SERVIZI DI ASSISTENZA

BOTANICA E FAUNISTICA E PUNTI RISTORO

Biglietti on line fino alle ore 20.00 del giorno 19 aprile

Il costo è di 5 euro i bambini fino a 12 anni non pagano

orario di apertura al pubblico 10.00 | 20.00

Parcheggio costo 2 euro per auto e 4 euro per bus

DOMENICA 21 APRILE

9.30 apertura del Parco San Bartolomeo e visita

agli stand florovivaistici, enogastronomici, artigianali

Passeggiata faunistica per gruppi di 20 persone accompagnati

da una guida; ore 11 | ore 12 | ore 15 | ore 16

SABATO 20 APRILE

9.30 apertura del Parco San Bartolomeo e visita

agli stand florovivaistici, enogastronomici, artigianali

Passeggiata faunistica per gruppi di 20 persone accompagnati

da una guida; ore 11 | ore 12 | ore 15 | ore 16

Passeggiata botanica per gruppi. di 20 persone accompagnati

da una guida; ore 11.30 | ore 15.30

Esperienze in volo con la mongolfiera dell’Associazione

“Volare sull’arte” nel giardino degli incontri

(prenotazione e ticket obbligatorio)

link https://www.volaresullarte.com/eventi/1/index.html

12.00 nel padiglione delle feste:

a cura dell’Associazione Stampa della Provincia di Caserta

consegna del Premio Volturno a personaggi ed organismi pubblici

e privati che, con il loro impegno hanno valorizzato il territorio

della provincia di Caserta attraversato dal fiume Volturno.

L’associazione Giardini del Volturno consegna

il Premio Orchidea attribuito ai benemeriti dell’ambiente

della cultura botanica, del turismo sostenibile

ed ai conservatoti dei giardini storici.

16.00 padiglione delle feste

Concorso Gastronomico green riservato agli allievi

dell’Istituto Alberghiero Galileo Ferraris di Caserta

con la rappresentazione di piatti a km zero.

Gli allievi selezionati dall’Istituto di provenienza presenteranno un

piatto che verrà giudicato dallo Chef Domenico Marotta

dell’omonimo ristorante in località Squille di Castel Campagnano.

Passeggiata botanica per gruppi. di 20 persone accompagnati

da una guida; ore 11.30 | ore 15.30

Esperienze in volo con la mongolfiera dell’Associazione

“Volare sull’arte” nel giardino degli incontri

(prenotazione e ticket obbligatorio)

link https://www.volaresullarte.com/eventi/1/index.html

10.30 l’Associazione Premio GreenCare sezione di Caserta propone

incontri con i bambini e le bambine insieme ai loro genitori per raccontare

la biodiversità presente nei giardini e nei parchi della Campania.

Ai piccoli partecipanti sarà donata una copia

di una delle pubblicazioni del progetto GreenCare School

12.00 nel padiglione delle feste:

Presentazione del Premio “Loreto Marziale”

a ricordo del fondatore del Festival del Verde

Nella prima edizione il Premio è stato attribuito allo chef Davide Oldani

“Stella Verde Michelin“ con la motivazione “per le caratteristiche personali

ed umane, per il suo senso estetico e per la sua dedizione al green”

Verrà altresì presentato, d’intesa con la Facoltà di Architettura di Aversa

dell’Università Vanvitelli di Caserta il concorso progetto per idee

“Giardino segreto con labirinto”.

Il concorso è rivolto agli studenti della Facoltà di Architettura che dovranno

progettare un giardino segreto contestuale al Parco di San Bartolomeo.

n palio una borsa di studio di euro 500.

15.30 padiglione delle feste

In occasione della XXI giornata del Giardino UGAI dedicata alle future

generazioni a cura del Garden Club Caserta borsa di studio dell’importo

di euro 500 dedicata a “Loreto Marziale” ed assegnata

ad Andrea Farina giovane laureato in tecnologia delle produzioni animali

per la dedizione e la ricerca dell’apicoltura.