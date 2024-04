cs A URBINO NUOVO APPUNTAMENTO CON VIVERE LA COSTITUZIONE

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 Comunicato stampa

*A URBINO NUOVO APPUNTAMENTO*

*CON VIVERE LA COSTITUZIONE*

“Guerra al lavoro” e’ il tema al centro del secondo “modulo” della

Scuola di educazione alla politica “Vivere la Costituzione”, promossa

dalla rivista online dell’Uniurb “fuoricollana.it” con la

collaborazione, tra gli altri, dell’Università per la pace.

Previsto per venerdì 19 aprile un doppio appuntamento. Alle 11, presso

la Facoltà di Scienze politiche dell’Ateneo di Urbino, confronto sul

tema filo conduttore della giornata attraverso gli interventi del

giuslavorista Piero Campanella, del magistrato Carlo Sorgi, della

giuslavorista Silvia Borelli e dell’economista Vincenzo Comito. Nel

pomeriggio, alle 15, al cinema Nuova Luce, verrà proiettato il film di

Ken Loach “Sorry we missed you”. Al termine le testimonianze di Stefano

Fassina, già viceministro al Lavoro, Carlo Parente, funzionario

trasporti e logistica Filt-Cgil e Paolo Pascucci, giuslavorista e

animatore dell’Osservatorio Olympus.

E’ possibile partecipare sia in presenza sia online