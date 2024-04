(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 14 aprile 2024 *M5S, FOTI (FDI): ANCHE OGGI PIFFERAIO DEL POPOLO NON NE HA AZZECCATA UNA*

“Anche oggi l’avvocato pifferaio del popolo, non ne ha azzeccata una. In

una delle sue uscite populiste – stavolta in Calabria – il leader grillino

Conte ha tentato di attaccare l’autonomia differenziata, inserita nella

Costituzione all’art. 116 con il voto delle sinistre con cui il M5S ha

governato e ora fa finta di litigare. Oggi il governo di centrodestra sta

realizzando la legge cornice per attuare l’art. 116 comma tre della

Costituzione, invocato anche da governi di sinistra. Ma il pifferaio

grillino, ha anche avuto il coraggio di parlare di fantomatici tagli alla

sanità. Peccato gli sfugga come il governo Meloni abbia investito il

livello massimo di risorse mai raggiunto nella sanità pubblica: 134 mld per

questo anno e 135 mld per il 2025. Avremmo potuto fare anche di più se non

vi fosse stata la zavorra del superbonus che pesa 20 mld all’anno: chissà

se Conte alla platea avrà parlato anche di questo”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 14 aprile 2024

________________

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei