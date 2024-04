(AGENPARL) - Roma, 14 Aprile 2024

L’Autorità giordana di regolamentazione dell’aviazione civile ha annunciato questa sera, sabato, che lo spazio aereo giordano sarà temporaneamente chiuso a tutti gli aerei in arrivo, partenza e transito, a partire dalle 23:00 ora locale per le prossime ore, e questo sarà continuamente aggiornato e rivisto in base agli sviluppi. L’autorità ha affermato, in un comunicato odierno, che ciò avviene…