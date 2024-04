ULTIMO INVIO I Seconda Giornata inaugurazione Residence I Foto I Video

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

(AGENPARL) – sab 13 aprile 2024 Con il brano “La forza della vita”, cantato da una ex paziente ematologica, si apre la seconda giornata dell’inaugurazione della nuova Ala del Residence “Daniele Chianelli”

Un convegno dedicato al Gruppo multidisciplinare del comitato Chianelli

La giornata si è conclusa con la messa officiata dal Cardinale Gualtiero Bassetti

PERUGIA – È la “forza della vita” di Paolo Vallesi la colonna sonora della seconda giornata dedicata all’inaugurazione della nuova ala della struttura con altri venti alloggi un asilo nido, una scuola materna e un nido d’argento per gli anziani”. La celebre canzone arrangiata dal musicoterapeuta del comitato Chianelli, Lorenzo Capolsini è stata cantata dalla giovane mamma Roberta salvati, ex paziente ematologica che oggi è guarita e diventata mamma di una splendida bambina. Un inno alla vita e alla speranza che Roberta, blogger folignate che ha raccontato la sua malattia attraverso i social network, ha eseguito insieme agli alunni della scuola secondaria di I° livello Leone XIII dell’Istituto comprensivo 5 di cui fa parte anche la Scuola in ospedale dei coniglietti bianchi.

La canzone ha introdotto anche il convegno dal titolo “Il Gruppo multidisciplinare al servizio di paziente e famiglia” moderato da Lorenzo Duranti, coordinatore infermieristico della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica e responsabile per l’area infermieristica del Dipartimento materno infantile dell’ospedale di Perugia.

“Ogni giorno – ha detto Duranti presentando il Gruppo di professionisti – vivo da operatore l’importanza della multidisciplinarità. E ogni giorno leggo negli occhi dei pazienti e delle famiglie quanto questi operatori siano fondamentali per ognuno di loro”.

Nel corso del convegno sono state presentate le sedici figure professionali che compongono il gruppo che assistono i piccoli pazienti, gli adolescenti e gli adulti, ma anche le loro famiglie tutti i giorni, sia al Residence “Daniele Chianelli” che nei reparti di Ematologia con Trapianto di midollo osseo ed Oncoematologia pediatrica, in stretta collaborazione con medici, infermieri, assistenti sociosanitari, fisioterapista e figure istituzionali come la scuola in ospedale e il servizio religioso. Oggi, per rispondere ai numerosi bisogni sono state aggiunte altre importanti figure”. Tutti i professionisti sono stati presentati in occasione della conferenza. Complessivamente oggi il Comitato finanzia quattro psicologhe, una neuropsicologa, due neuropsicomotricisti, un’assistente sociale, una educatrice, una nutrizionista, due musicoterapeuti, due arte terapeute, una orto-terapeuta, una teatro-terapeuta. Un servizio che mette al centro non soltanto i pazienti, ma anche l’intero nucleo familiare, fornendo un prezioso alleato nel difficile percorso di cura. Per aiutare pazienti e operatori ad orientarsi in questa vasta offerta completamente gratuita.

Nel pomeriggio le tante persone che hanno voluto visitare la struttura, hanno anche potuto assistere all’esibizione della Fanfara regionale umbra dei bersaglieri e a quella degli sbandieratori di Gubbio. Molto toccante infine, è stata la messa officiata dal Cardinale Gualtiero Bassetti.