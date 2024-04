(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

il comunicato stampa e una ricca galleria d’immagini relative al terzo giorno dell’Open Day 2024 dell’Università di Parma, a chiusura della “tre giorni” dedicata alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico

COMUNICATO STAMPA

OPEN DAY UNIPR: PRIMI TRE GIORNI DA BOOM, 4.500 VISITATRICI E VISITATORI E 2.200 VISUALIZZAZIONI IN DIRETTA STREAMING

Martedì 16 aprile si chiude con la giornata dedicata alle lauree magistrali, dalle 9 alle 17 in Sede centrale

Parma, 13 aprile 2024 – Chiusura davvero da boom all’Università di Parma per la “tre giorni” dedicata alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico del Salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”: nel complesso 4.500 le visitatrici e i visitatori nei tre giorni.

Oggi enorme afflusso fin dalla mattina. Studentesse e studenti, famiglie, intere scolaresche e docenti hanno affollato le presentazioni e gli stand e hanno raccolto informazioni sui corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico e sui servizi offerti dall’Ateneo.

Parma, il Parmense e le province limitrofe le zone di maggiore provenienza, ma come di consueto non sono mancati arrivi anche da lontano: da Treviso a Bergamo, da Matera a Crotone, da Belluno ad Agrigento, da Verona a Lecce, da Alessandria a Oristano, da Bolzano a Foggia, Caltanissetta, Chieti, Napoli, Bari, Teramo.

Merito del passaparola, dell’offerta dell’Ateneo, della validità degli studi che propone, in una città in cui tra l’altro non solo la qualità della formazione ma anche la qualità della vita è senz’altro un valore aggiunto.

Ottimi anche i dati delle dirette streaming delle presentazioni dei corsi: 2.200 visualizzazioni nei tre giorni. Anche chi non ha potuto essere fisicamente presente, dunque, ha potuto partecipare a distanza

I video delle presentazioni resteranno visibili anche dopo il Salone sul canale YouTube Unipr.

Per il 2024-25 l’offerta formativa dell’Università di Parma cresce ancora, arrivando a 104 corsi complessivi: 49 triennali (di cui 4 a orientamento professionale), 7 magistrali a ciclo unico e 48 magistrali. Una proposta ampia, di qualità, costantemente “rigenerata” perché pronta ad ascoltare e interpretare le domande di una società e di un tempo in continua evoluzione.

Fra pochi giorni, martedì 16 aprile, dalle 9 alle 17 sempre in Sede centrale si alzerà il sipario sull’ultima parte dell’Open Day Unipr 2024: quella dedicata alle lauree magistrali.

Qui sotto le iniziative del 16 aprile

* PRESENTAZIONI IN PRESENZA E IN DIRETTA STREAMING

Durante la giornata sarà possibile assistere alle presentazioni dei corsi di laurea magistrale proposti dall’Università di Parma per il 2024-2025 e chiedere informazioni direttamente al personale docente, tecnico amministrativo e alle studentesse e agli studenti presenti. In calendario anche incontri dedicati agli interventi per il diritto allo studio universitario (ER.GO) e alle opportunità di studio all’estero. Una presentazione sarà riservata al Collegio Europeo, con il quale l’Università di Parma collabora attivamente e che può costituire un’ulteriore opportunità dopo la laurea. Un incontro sarà inoltre dedicato ai corsi di dottorato.

Le presentazioni saranno trasmesse in diretta streaming e resteranno visibili anche successivamente sul canale YouTube dell’Università di Parma. Tutte le dirette al link openday.unipr.it

* STAND

Gli stand dei Dipartimenti saranno focalizzati naturalmente sui corsi di secondo livello. Confermati anche per il 16 gli altri stand di servizi interni e di realtà esterne.

* VISITE AI DIPARTIMENTI

Anche nella giornata del 16 aprile sarà possibile visitare i Dipartimenti. Alcune delle visite richiedono prenotazione. Il calendario delle visite e info di dettaglio all’indirizzo openday.unipr.it

* MOSTRA “PARMA CITTÀ UNIVERSITARIA, RACCONTO PER IMMAGINI”