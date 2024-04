INSTALLAZIONE NUOVI PARCOMETRI

(AGENPARL) - Roma, 13 Aprile 2024

Si informa l’utenza che nei piazzali Chreffo, Luigi Beck Peccoz e Weissmatten sono stati installati tre parcometri tecnologicamente più avanzati. Alle nuove apparecchiature, infatti, sono state introdotte alcune novità per facilitare il pagamento. Oltre alla classica modalità delle monetine è ora possibile utilizzare anche la tessera del Bancomat e la carta di credito in modalità contactless, avvicinandola semplicemente al lettore per microchip (senza dover digitare il PIN). A breve, inoltre, sarà possibile effettuare il pagamento del ticket utilizzando anche l’App EasyPark. Una piccola novità per avere un servizio più “smart” e venire incontro alle esigenze sia dei nostri cittadini che dei molti turisti italiani e stranieri che frequentano la nostra località.

