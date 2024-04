(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

12 aprile 2024

Liberazione anticipata – Audizioni, alle 9 Melillo

Martedì diretta webtv

Martedì 16 aprile, la Commissione Giustizia della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge in materia di concessione della liberazione anticipata e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione, svolge le seguenti audizioni:

ore 9 Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia

ore 9.15 Glauco Giostra, professore di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (in videoconferenza)

ore 9.30 Aldo Scalzo, comandante di reparto degli Istituti penitenziari di Brescia (in videoconferenza)

ore 9.45 Sebastiano Ardita, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com02441