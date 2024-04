(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 *BARI, DONNO (M5S): CON COERENZA E CONVINZIONE SIAMO CON LAFORGIA,

RISPECCHIA NOSTRI VALORI*

Sindaco di Bari? “Con coerenza e convinzione siamo con Laforgia, rispecchia

i nostri valori e farebbe bene ai cittadini”. Lo dice a Rai Radio1, ospite

di Un Giorno da Pecora, il deputato e responsabile M5S per la Puglia

Leonardo Donno, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

