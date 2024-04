COMUNICATO STAMPA 3 APRILE – TREVISO SOSTENIBILE, NUOVO PROGETTO CON I COFIDI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 TREVISO SOSTENIBILE 2024

– TREVIGIANFIDI SOC. COOPERATIVA

CANOVACOOP. ATIGIANA DI GARANZIA DELLA

MARCA TREVIGIANA

– COFIDI VENETO

– FIDIMPRESA &TURISMO VENETO

«Treviso Sostenibile» è un’iniziativa a sostegno

delle attività economiche di

Treviso, che

permette di accedere a finanziamenti a tasso

agevolato, garantiti dai Cofidi delle associazioni

di categoria, tramite un contributo economico

erogato dal Comune.

“Treviso

Sostenibile”

rappresenta

continuazione di un’importante percorso iniziato

dall’Amministrazione,

contribuito

sostenere le imprese locali in un periodo di

emergenza sanitaria e post emergenza Covid

attraverso le iniziative:

«Treviso Fund» (2020 – 2021)

«Treviso 4 change» (2022).

• Il nuovo protocollo d’intesa, a sostegno dell’attività di garanzia dei COFIDI rivolta alle piccole imprese,

microimprese e liberi professionisti, è stato denominato

“sostenibile”

proprio perchè volto a garantire prestiti a medio termine (per investimenti) e a breve termine

(liquidità

e scorte),

dando

priorità

ad investimenti

destinati

alla sostenibilità ambientale,

digitalizzazione e all’innovazione per attività ubicate prevalentemente nei quartieri. Un aiuto concreto alle

imprese locali con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

• Dopo la sospensione nel 2023, l’Amministrazione torna a sostenere le imprese, tramite un contributo

strutturale, finanziato in modo consistente attraverso una quota importante del bilancio disponibile.

• L’Amministrazione Comunale si ripromette di mettere a disposizioni ulteriori risorse nel corso del 2024, per

potenziare il protocollo «Treviso sostenibile».

Il Treviso Sostenibile è

un’iniziativa strutturale a

sostegno delle attività,

permettendo di accedere a

finanziamenti a tasso