(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 *Imprese: Albano (FdI), bene dati sulle Pmi in crescita*

ROMA – “Arriva un’altra buona notizia per l’economia italiana: l’indice Pmi

manifatturiero a marzo ha raggiunto 50.4, in salita da 48.7 di febbraio. Un

risultato migliore rispetto alle attese degli analisti che indica una

espansione economica”. Lo dichiara il sottosegretario all’Economia e

Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano.

“Le nostre imprese manifatturiere hanno aumentato la produzione e i nuovi

ordini, così come le assunzioni. È un risultato – aggiunge – che riflette

le politiche economiche serie e affidabili del Governo Meloni e che

incoraggia i nostri imprenditori a fidarsi di uno Stato che gli è

finalmente amico e li sostiene nella loro attività”, conclude.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*