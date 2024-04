Agenda stampa Valditara – Calabria

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

Domani il Ministro Valditara in Calabria

Domani, mercoledì 3 aprile, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà a Catanzaro, in Calabria, per partecipare alla conferenza di presentazione del progetto sperimentale biennale “Recapp Cal – recupero competenze in Italiano e Matematica” che si svolgerà a partire dalle 11.30 presso la Cittadella regionale “Jole Santelli” (viale Europa 35).

Alle ore 15 il Ministro visiterà inoltre l’I.I.S. Petrucci – Ferraris – Maresca in via Melito Porto Salvo (Quartiere Lido, Catanzaro) e, alle 16.30, l’I.T.T. Malafarina di Soverato (CZ, in via Trento e Trieste 114).

