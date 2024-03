I: CS Grana Padano: successo del piano controlli “Buona Pasqua” – Scoperti dagli ispettori marchi fasulli e stagionature truccate

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Grana Padano: successo del piano controlli “Buona Pasqua”

Scoperti dagli ispettori marchi fasulli e stagionature truccate

Prodotto ritirato e sanzioni ai punti vendita in Campania e Veneto

Berni: le ispezioni più intense fanno diminuire le infrazioni e tutelano meglio i consumatori

Desenzano del Garda (BS), 29 marzo 2024 – Stagionature fittiziamente allungate, marchio fasullo su formaggio comune o su prodotto retinato sono state le principali infrazioni accertate in varie località italiane dal Servizio Vigilanza e Tutela del Consorzio Grana Padano, nell’ambito del piano di controlli “Buona Pasqua”, attivato in previsione dell’aumento dei consumi per le festività.

“Volevamo garantire l’autenticità e la qualità del prodotto sulle tavole dei consumatori in un periodo che si può considerare a maggior rischio di infrazioni – commenta il Direttore Generale del Consorzio, Stefano Berni – Quindi, il servizio di vigilanza consortile ha intensificato su tutto il territorio nazionale le attività ispettive nella distribuzione e nella ristorazione”.

Le situazioni irregolari sono emerse in Campania e nel Veneto. È stato scoperto Grana Padano esposto in vendita con stagionatura dichiarata pari a 16 mesi e risultata essere invece di alcuni mesi inferiore. In un altro punto vendita era stato applicato un adesivo riportante il logo Grana Padano su un formaggio comune ed infine in un esercizio commerciale si è trovato in vendita come Grana Padano Riserva oltre 20 mesi del formaggio retinato, ovvero addirittura privo dei requisiti qualitativi previsti dal Disciplinare di Produzione per la marchiatura a fuoco.

Tutte queste confezioni sono state rimosse dal mercato e inflitte ai responsabili delle condotte illecite sanzioni di importo variabile da € 2.000 a € 13.000.

“I gestori dei punti vendita hanno fatto tesoro dell’informazione diffusa sulla frequenza e l’efficacia dei controlli del servizio di vigilanza ed il risultato è il numero nel complesso contenuto di infrazioni – conclude Berni – I consumatori, dal canto loro, possono contare su un significativo livello di sicurezza, che il Consorzio di Tutela del formaggio DOP più consumato al mondo, è in grado di garantire”.

Del Consorzio Tutela Grana Padano fanno parte 129 aziende di lavorazione, che gestiscono 137 caseifici produttivi, 149 stagionatori e 200 preconfezionatori.

Queste performance confermano il Grana Padano il formaggio DOP più consumato nel mondo.