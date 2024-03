C.S. 12/2024 – Artigiani del futuro a lezione con l’alta sartoria del territorio

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA n. 12/2024

Artigiani del futuro a lezione con

l’alta sartoria del territorio

Positiva collaborazione tra Sartoria Rosalba di Talamona

e APF Valtellina

La collaborazione fra il mondo delle imprese artigiane e quello della scuola vede spesso al centro il

valore della trasmissione del “saper fare” di attività che si evolvono nel tempo, ma che restano

ancorate alle abilità personali e, in molti casi, alla passione.

E’ il caso della sartoria su misura, un settore che conserva un suo ruolo nell’economia e che

affascina ancora le nuove generazioni.

Nasce da qui il progetto, che ha preso il via nelle scorse settimane, di collaborazione tra un gruppo

di studenti di APF Valtellina e Sartoria Rosalba di Talamona.

L’iniziativa vede protagonisti gli alunni del percorso formativo per Operatori dell’abbigliamento e

dei prodotti tessili per la casa – sartoria e le titolari della prestigiosa sartoria della bassa valle.

Nel corso del progetto i ragazzi saranno coinvolti in un workshop per lo studio e la realizzazione di

un abito da sposa, partendo dal disegno del modello e dalla scelta dei tessuti, proseguendo con il

taglio e la confezione.

Nella collaborazione sono coinvolti gli alunni del terzo anno provenienti da tutta la provincia di

Sondrio che, al termine del progetto, a maggio saranno protagonisti di un evento di presentazione

dell’abito da sposa e di una collezione di abiti ispirata ad una famosa stilista realizzati durante le

ore di laboratorio a scuola.

Confartigianato Imprese Sondrio accanto alle proprie iniziative sostiene e apprezza l’impegno delle

singole imprese che, con uno sguardo al futuro, dedicano tempo ed energia ai giovani che

frequentano percorsi di formazione professionale.

La protagonista della collaborazione con l’APF è Chiara Vairetti, già docente nelle scuole e

contitolare della Sartoria Rosalba nonché rappresentante provinciale della categoria Tessile e

Abbigliamento dell’associazione.

Sondrio, 29 marzo 2024 – Prot. n. 69