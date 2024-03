(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Interruzione linea Lecce-Roma, parlamentari di Centrodestra: “Soddisfatti

per la riattivazione della linea l’8 aprile. Mantenuti gli impegni presi

con noi”

ROMA, 27 marzo – “Possiamo tirare un sospiro di sollievo: la circolazione

ferroviaria sulla linea Foggia-Benevento sarà riattivata l’8 aprile

prossimo, addirittura con una settimana di anticipo rispetto alle

previsioni. L’impegno che era stato assunto con noi parlamentari

nell’incontro avuto a Roma nei giorni immediatamente successivi alla frana

è stato mantenuto e per questo ringraziamo il Gruppo FS e in particolare

RFI per tutto quello che stanno facendo per garantire la ripresa della

circolazione. Noi continueremo a monitorare la situazione nell’interesse

dei cittadini e del nostro territorio, augurandoci che i disagi sulla linea

tra Lecce e Roma siano presto solo un brutto ricordo”. Così in una nota i

parlamentari pugliesi del Centrodestra.