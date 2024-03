(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 AGRICOLTURA. LA SALANDRA (FDI), REVISIONE PAC GRAZIE AL GOVERNO ITALIANO

“È grazie al Governo italiano guidato da Giorgia Meloni e all’indiscutibile e costante impegno del ministro Lollobrigida che l’Europa oggi accetta di rivedere una Politica Agricola Comune ormai datata e, per anni, piegata alle ideologie ipocrite e folli delle sinistre. I segnali che arrivano con l’approvazione della revisione della Pac parlano di una UE che deve necessariamente cambiare e tornare allo spirito che avrebbe dovuto conservare fin dai Trattati di Roma, come ha ben esposto il ministro Lollobrigida. Questo cambio di passo, ora più che mai, ci conferma che è necessario tornare a una strategia pragmatica di sviluppo dei Paesi dell’Unione e dei settori fondamentali dei Paesi dell’Unione come agricoltura e pesca, con maggiore flessibilità, lotta alla concorrenza sleale e sforzi per migliorare la posizione dei nostri agricoltori”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati