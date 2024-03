(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Comunicato stampa

Pubblica amministrazione: 148mila assunzioni l’anno fino al 2028

Ma mancano laureati Stem, insegnanti e personale medico

Tripoli (Unioncamere): rendere la Pa attrattiva per i giovani

e puntare sulla formazione continua

Roma, 25 marzo 2024 – Da qui al 2028, ogni anno, la Pubblica amministrazione avrà un

ricambio di personale mediamente pari a 148mila profili professionali. Nove su 10 di

questi saranno una sostituzione per turnover. La maggior parte (quasi 310mila in 5 anni)

troverà impiego nei Servizi generali della Pa. La metà di queste professionalità saranno

profili altamente specializzati, con competenze elevate in ambito digitale e tecnologico.

A questi vanno aggiunti i 234mila profili che troveranno lavoro nel settore pubblico

dell’Istruzione e 198mila in quello della Sanità. Ma già oggi sappiamo che all’appello

mancheranno, sia nel pubblico che nel privato, tra gli 8 e i 17mila giovani con laurea

Stem, tra i 9 e i 12mila con indirizzo insegnamento e formazione e circa 7mila con un

profilo medico sanitario.

“E’ un grande punto interrogativo per il rinnovamento della Pubblica amministrazione”, ha

sottolineato il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, intervenendo

all’incontro “Facciamo semplice l’Italia”, in corso a Monza.

“Per la transizione amministrativa e digitale, accanto alle tecnologie, servono persone e

competenze”, ha sottolineato. “L’Italia purtroppo avrà circa 8 milioni di persone in età da

lavoro in meno entro il 2050 per effetto dell’andamento demografico e

dell’invecchiamento della popolazione. Inoltre, nell’ultimo anno gli italiani che si sono

trasferiti all’estero, ci dice il Censis, sono stati oltre 82mila. Trentaseimila di questi sono

giovani tra i 18 e i 34 anni”.

Per rinnovare la pubblica amministrazione e consentirle di svolgere il ruolo di volano della

nostra economia e della nostra società, secondo Tripoli occorre “renderla più attrattiva

per i giovani. E’ necessario anche innestare la marcia sulla formazione continua del

personale, soprattutto sul fronte del digitale. Cammino che le Camere di commercio hanno

intrapreso già da alcuni anni”.