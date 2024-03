CONTIENE FOTO# PALESTRINA – CONTINUA L’AZIONE DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. CARABINIERI ARREATANO DUE UOMINI TROVATI IN POSSESSO DI 44 DOSI DI COCAINA.

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

Compagnia di Palestrina

PALESTRINA – CONTINUA L’AZIONE DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE

STUPEFACENTI. CARABINIERI ARREATANO DUE UOMINI TROVATI IN POSSESSO DI

44 DOSI DI COCAINA.

PALESTRINA (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da

ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del

procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di

colpevolezza con sentenza irrevocabile), ed al fine di preservare il diritto

di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Nucleo

Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno arrestato due

cittadini romeni, di 36 e 42 anni, gravemente indiziati del reato di

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, nel corso di un controllo alla circolazione stradale svolto

nel centro di Palestrina, hanno fermato i due a bordo di un’autovettura,

risultata a noleggio, e a seguito di perquisizione personale e veicolare,

hanno rinvenuto 44 dosi di cocaina e banconote di vario taglio per un totale

di 1.130 euro.

Entrambi saranno giudicati con rito direttissimo su diposizione

dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.

