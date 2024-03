(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 SICUREZZA STRADALE. RUSSO (FDI): CON DECRETO AUTOVELOX MISURE CHIARE E CONCRETE

“Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto. Il Mit ha approvato il 21 marzo in Conferenza Stato-Città la bozza del decreto autovelox, che disciplinerà le modalità di collocazione e l’uso dei dispositivi di rilevamento di velocità. Se fino ad oggi in molti territori è parso più un incentivo di ‘cassa’, grazie a questo decreto ci saranno regole chiare che ne garantiranno un utilizzo conforme alle esigenze di sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti e alla tutela degli utenti della strada. Vengono dettate quindi regole stringenti sulla collocazione dei velox: vi dovrà essere almeno un kilometro tra il segnale e il dispositivo e viene previsto che non possano esservi dispositivi in aree dove il limite di velocità è inferiore di oltre 20 km/h. Quindi per strade extraurbane con 110 km/h il limite di velocità non potrà essere inferiore a 90 km/h. Un decreto quindi che ha come faro la sicurezza stradale, ma senza prestare il fianco a quelle derive che poco hanno a che fare con la politica concreta che Fratelli d’Italia intende perseguire”. Lo dichiara Gaetana Russo, deputato di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati