AGENDA STAMPA – Lunedì 25 marzo il Ministro Valditara in Piemonte

Lunedì 25 marzo il Ministro Valditara in Piemonte

Lunedì 25 marzo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara visiterà cinque scuole nella provincia di Biella e a Novara.

Alle ore 9.30, a Graglia (BI), la Scuola di Valle Rama Clelia, in Via Casale Bertoletto 2.

A Biella, alle 10.45 la Scuola primaria “De Amicis”, in Via Orfanotrofio 10, e alle 11.45 la Scuola primaria “XXV Aprile”, in Piazza XXV Aprile.

A Novara, alle 12.30 l’Istituto Salesiano “San Lorenzo”, Scuole secondarie di I e II grado, Baluardo La Marmora 14, e alle 14.00 la Scuola Sacro Cuore, Scuole dell’infanzia e primarie, in Via Solferino 16.

