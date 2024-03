Sindacato Itamil Esercito: due grandi passi “ la certificazione della rappresentatività a Roma e il Congresso Nazionale di Palermo”

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

Il Sindacato ITAMIL ESERCITO fa un passo decisivo verso il riconoscimento della piena rappresentatività sindacale. Con un’adesione stimata vicina al 4%, la soglia del 2% richiesta è stata non solo raggiunta ma ampiamente superata. Questo traguardo è stato ufficialmente celebrato oggi 22 marzo 2024 presso Palazzo Esercito in Via Venti Settembre a Roma dove il Presidente Sandro Frattalemi e il Segretario Generale Girolamo Foti hanno firmato il verbale di certificazione della consistenza numerica degli associati, alla presenza del Generale di Divisione dei Carabinieri Rosario Castello.

In segno di impegno e di radicamento territoriale, il Sindacato ITAMIL ESERCITO ha inaugurato la sua sede nazionale a Palermo all’indirizzo Via Vincenzo Di Marco 29. In quest’ottica, la città di Palermo si prepara ad accogliere il Congresso Nazionale del Sindacato, una piattaforma per il dialogo e il rafforzamento dei diritti sindacali dei militari, che si terrà presso il Marina Convention Center.

Il programma del Congresso prevede contributi di personalità di spicco del mondo sindacale, istituzionale e associativo.

La cerimonia di apertura verrà impreziosita dalla presenza e dall’intervento di Don Pino Terranova, seguita dall’esecuzione dell’Inno Nazionale e da un momento di commemorazione per le vittime di conflitti. Il Presidente Dr. Cav. Sandro Frattalemi introdurrà i lavori, che vedranno alternarsi sul palco interventi di rilievo come quelli di Emmanuel Jacob, Presidente di Euromil, e del Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, Presidente del Dipartimento per l’attuazione della specificità.

Il Congresso offrirà inoltre spazio a temi fondamentali come il sostegno alle vittime del dovere e del terrorismo, trattati dal Cav. Nicola Passarelli, Vice presidente, e la previdenza e il rinnovo contrattuale 2022/24, discusso dal Dott. Domenico Bilello, Presidente del Dipartimento per i rapporti con la funzione pubblica.

Il programma vedrà anche la partecipazione del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Roberto Lagalla, e un riconoscimento all’impegno sportivo del giovane atleta di Karate con le stellette, Vincenzo Riccio.

Il Sindacato ITAMIL ESERCITO sarà onorato dalla presenza del Comandante dell’Esercito in Sicilia, il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, e desidera ringraziare anche l’Associazione Adis, presieduta da Maurizio Ferrara, l’Associazione l’Italia S’è Desta, rappresentata da Francesco Damasco, Militar Tv e il Direttore Generale della Comunicazione, Salvatore Ricco Galluzzo, e il fotografo Fabrizio D’Amico per il loro sostegno e contributo all’evento.

Al Congresso, il Sindacato ITAMIL ESERCITO avrà il piacere di accogliere una selezione di relatori e partecipanti di prestigio, tra cui il Senatore Raoul Russo il Cav. Dott. Gaetano Ruocco, Presidente Nazionale Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, che parlerà di legalità; il Vice presidente del Sindacato di Polizia Giovanni Assenzio,Salvatore Pillitteri, Vice presidente SIM-MARINA E GC, con un approfondimento sui diritti sindacali dei militari; e il Dott. Giuseppe Antoci, Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto.

I saluti e gli interventi delle Delegazioni Regionali del Sindacato ITAMIL ESERCITO arricchiranno l’evento, permettendo loro di condividere esperienze e aspettative per il futuro.

Il Segretario Generale Girolamo Foti enfatizza l’impegno del Sindacato nell’onorare i Servitori dello Stato e promuovere i valori di giustizia e legalità.

Questa assemblea si configura come un’opportunità unica di dialogo costruttivo tra i membri del sindacato, le istituzioni e la società civile, evidenziando il ruolo sociale e sindacale dei militari.

Le discussioni e i contributi dei relatori mirano a rafforzare l’impegno di ITAMIL sui temi di attualità, diritti e benessere dei militari e delle loro famiglie.

Infine, ITAMIL ESERCITO sperimenta a Palermo il primo sportello informativo per tutti coloro che desiderano arruolarsi nell’Esercito italiano, dimostrando ancora una volta il suo ruolo proattivo e di supporto alla comunità militare.

Sono pervenuti i saluti del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, della Segretaria del Pd, Elly Shlein, del Senatore Maurizio Gasparri, del Professor Leoluca Orlando, e dell’On. Carolina Varchi, On.Alessandro Arico’.

Il Sindacato ITAMIL ESERCITO guarda al futuro con fiducia, pronto a navigare le sfide che verranno, sempre con l’obiettivo di tutelare e promuovere i diritti di coloro che servono il nostro Paese con dedizione e onore.

Al termine dei lavori il presidente Sandro Frattalemi leggerà una lettera a nome dei Volontari dell’ Esercito che a maggio 2024 rischiano il congedo dopo aver servito la Patria in Italia svolgendo egregiamente il proprio servizio di vigilanza nell’ Operazione strade sicure, chiediamo che vengano trattenuti e non abbandonati alla disoccupazione.

Per maggiori informazioni sul Congresso e sulle attività del Sindacato ITAMIL ESERCITO, visitate il nostro sito web http://www.itamil.org