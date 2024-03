CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–21-03-24–LAVORO – Lavoratori qualificati sempre più difficili da trovare anche in Sardegna

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

LAVORO – Lavoratori qualificati sempre più difficili da trovare anche

in Sardegna: danni per 208 milioni di euro. L’allarme delle imprese artigiane

sarde: mancano più di 8mila addetti ma il 21,4% dei giovani è inattivo. Fabio

Mereu e Daniele Serra (Presidente e Segretario Confartigianato Sardegna):

“Colmare gap tra domanda e offerta insegnando e imparando la “cultura del

lavoro””.

Associazioni I lavoratori qualificati sono sempre più difficili da trovare anche in Sardegna.

Territoriali Nel 2023 le imprese sarde non sono riuscite a reperire il 42% della manodopera

necessaria, pari a 64.170 posti rimasti scoperti. Le cose sono andate peggio per le piccole

Cagliari realtà che hanno avuto difficoltà ad assumere il 42,9% del personale (48.030 lavoratori),

Sono questi i numeri rilasciati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, su

Via Campanelli, 41 base UnionCamere-Anpal-Excelsior 2023, che per l’Isola che produce fotografano una

Nuoro “La scarsità di personale con le giuste competenze frena le transizioni ecologia e

Via Brig.Sassari, 37 digitale ed è indicato come il problema più grave dal 58,1% delle Pmi della nostra

regione, a fronte del 54,1% della media delle Pmi dell’Ue – commentano Fabio Mereu e

Sassari Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna – per le

problemi della burocrazia, dell’accesso al credito, della concorrenza sleale”. “I motivi

Via Sangallo 67 principali di questa situazione sono la crisi demografica, determinata da denatalità e

inadeguata preparazione scolastica, mentre quasi il 30% dei posti disponibili trova a

fatica, o non trova proprio, chi li occupa – aggiunge il Presidente Mereu – poi vi sono i

giovani inattivi, il 21,4% dei ragazzi tra i 14 e i 29 anni, cioè giovani sardi che non

studiano e non sono disponibili a lavorare, per motivi familiari, per scoraggiamento

nella ricerca del lavoro, ritardo negli studi universitari, sussidi pubblici. E naturalmente

c’è anche il lavoro sommerso”.

Il ritardo nel trovare le persone adatte da assumere genera costi enormi: nelle

piccole imprese isolane: i dati più recenti dicono oltre 206 milioni di euro.

“In questa classifica le nostre piccole imprese sopportano costi derivanti dai lunghi

tempi di attesa e dalla mancanza di manodopera – prosegue il Segretario Serra – in

particolare sono le aziende della vecchia provincia di Cagliari a pagare il conto più

caro, con oltre 107 milioni di euro di oneri altrimenti annullabili, se in presenza di figure

professionali preparate e pronte all’assunzione; segue la vecchia provincia di Sassari

con 70milioni, Nuoro con 18 e Oristano con 10”.

“Per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro – continuano Mereu e Serra –

bisogna partire dalla scuola, di tutti gli ordini e gradi, che deve imparare ad insegnare la

“cultura del lavoro”, mischiando sapere e saper fare, superando la storica separazione

tra formazione umanistica e formazione tecnica per preparare davvero i ragazzi ad

affrontare un mondo in continua evoluzione”.

La reazione delle imprese sarde.

Due piccole imprese su tre (66,0%) hanno adottato interventi per attrarre e/o

trattenere il personale qualificato. Più diffusi gli incrementi salariali, adottati dal 32,6%

delle piccole imprese, e la flessibilità negli orari di lavoro, registrata nel 28,5% dei casi.

Inoltre, le imprese adottano la concessione di maggiore autonomia sul lavoro nel 19,4%

dei casi, il coinvolgimento nelle decisioni aziendali nel 13,4% dei casi, l’accesso a benefit

aziendali (auto aziendale, agevolazioni nella fruizione di servizi, assicurazioni personali,

ecc.) nel 12,9% dei casi, e incentivi per attività di auto-formazione e crescita

professionale, anche esterne all’impresa, nel 11,4% dei casi. Per reagire alla criticità

relativa al personale, il 24,9% delle imprese ha attivato o intensificato la collaborazione

con le scuole, in particolare quelle scuole ad indirizzo tecnico e professionale. Per oltre

due terzi (68,1%) delle entrate nelle micro e piccole imprese è richiesto un titolo

secondario tecnico o con qualifica o diploma professionale; nel dettaglio per il 42,0%

delle entrate è richiesta la qualifica o diploma professionale e per il 26,1% un titolo

secondario tecnico. Se ai titoli di scuola secondaria tecnica e di qualifica o diploma

professionale sommiamo gli ITS e le lauree materie scientifiche, tecnologiche ed

ingegneristiche (STEM), per quasi tre quarti (72,2%) delle entrate delle MPI è richiesta

un’istruzione in ambito tecnico.

“Crediamo molto nelle iniziative con gli Istituti scolastici e in alcuni dei nuovi

percorsi di formazione professionale che vengono proposti – concludono Mereu e Serra

– però, affinché funzionino davvero e diano risultati, sono necessari il potenziamento

della parte di formazione tecnico-pratica e il coinvolgimento diretto degli imprenditori

nel ruolo di formatori”.

Sono 73 le professioni che risultano più difficili da reperire nelle MPI a

vocazione artigiana.

I dati dicono che più di due lavoratori su tre sono di difficile reperimento per

analisti e progettisti di software con 77,6%, idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e

di gas con 75,8%, attrezzisti di macchine utensili con 73,8%, specialisti di saldatura

elettrica e a norme Asme con 73,4%, meccanici artigianali, riparatori automobili con

73,0%, operai macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali con 71,8%,

tecnici esperti in applicazioni con 70,3%, tecnici della gestione di cantieri edili con

69,7%, tecnici programmatori con 69,4%, elettricisti nelle costruzioni civili con 68,7%,

assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche con 68,7%, montatori di carpenteria

metallica con 66,9%, operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria con

66,7% e ingegneri civili con 66,6%.

Più di un lavoratore su due è difficile da reperire dalla attività per Installatori e

riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici con 65,1%, falegnami e attrezzisti di

macchine per la lavorazione del legno con 64,7%, carpentieri e falegnami nell’edilizia

con 64,7%, conduttori di macchinari per il movimento terra con 63,5%, pasticcieri,

gelatai e conservieri artigianali con 62,8%, disegnatori industriali con 62,3%, meccanici e

montatori di macchinari industriali con 62,1%, autisti di taxi, conduttori di automobili,

furgoni e altri veicoli con 60,3%, operai addetti macchinari confezioni abbigliamento in

stoffa con 58,3%, conduttori di mezzi pesanti e camion con 57,6%, estetisti e truccatori

con 56,8%, acconciatori con 55,7%, assemblatori in serie di parti di macchine con 54%,

muratori in pietra, mattoni, refrattari con 53,8%, ingegneri industriali e gestionali con

53,2% e tecnici della vendita e della distribuzione con 51,9%.

