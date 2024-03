(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 [Rugby Notizie] L’Italia U19 batte i pari età del Giappone 22-20 nel test di Calvisano

20 Marzo 2024

L’ITALIA U19 BATTE I PARI ETÀ DEL GIAPPONE 22-20 NEL TEST DI CALVISANO

Calvisano – Una partita dura, sul filo di lana fino all’ultimo quarto di gara, quando una meta di Copersino ha rimesso l’Italia U19 di Castagna in avanti contro i pari età del Giappone. La prima frazione si era chiusa sul 10-3 per gli Azzurrini, nonostante l’ammonizione a Ndoumbe Lobe al 19′ della prima frazione. Nella ripresa il Giappone U19 si rialza, combatte e si porta anche sul 10-20, prima delle marcature di Casiraghi al 63′ e di Copersino a 12 dalla fine.

I 2000 spettatori del San Michele possono dunque sorridere: per loro ci sarà anche l’opportunità di seguire il “rematch” tra queste due formazioni, in programma domenica 24 marzo e in diretta sempre su Federugby.it.

Calvisano, Stadio “San Michele” – Mercoledì 20 marzo 2024

Italia U19 v Giappone U19 22-20 (10-3)

Marcatori: p.t. 12‘ m. Pasini (5-0), 18‘ m. Kazanakly (10-0), 23’ c.p. Inoue (10-3) s.t. 39‘ m. Tanaka tr. Inoue (10-10), 43‘ m. Fukuta (10-15), 60‘ m. Maeda (10-20), 63‘ m. Casiraghi tr. Pietramala (17-20), 68‘ m. Copersino (22-20).

Italia U19: Whorrod, Pasini, Ioannucci, Pensieri, Ndoumbe (16’st Copersino), Destro (10’st Pietramala), Sari (5’st Manca), Scappato (5’st Mussini), Del Vecchio, Kazanakli, T. Mugnaini (10’st G. Mugnaini), Melegari, Vallesi (C) (1’st Monti), Caiolo-Serra (5’st Casiraghi), Veronesi (1’st Gaddi).

All. Alessandro Castagna

Giappone U19: Hattor (28’st Onozawa), Morio, Sato, Shirai, Sumida, Hagii, Inoue, Shiro (C), Fukuta, Aho (30’st Takahira), Tsubone, Kurakake, Maeda, Tanaka, Ibuki.

All. Tomoya Takahashi

Arb.: Masaki Kondo

AA1 Meschini Francesco AA2 Bertelli Filippo

Quarto uomo: Smussi Beatrice

Cartellini: 20‘ cartellino giallo a Giacomo Lobe Ndoumbe (Italia),

Calciatori: Tiziano Pasini (Italia) 0/2, Tatsuki Inoue (Giappone) 2/4, Gianmarco Pietramala 1/3

Note: 2000 persone circa. Serata serena senza intemperie

Player of the match: Whorrod Charles Anthony (Italia)

Alessandro Ferri

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Communications Specialist Rugby Femminile

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5416-rugby-notizie-l-italia-u19-batte-i-pari-eta-del-giappone-22-20-nel-test-di-calvisano?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5416-rugby-notizie-l-italia-u19-batte-i-pari-eta-del-giappone-22-20-nel-test-di-calvisano?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )