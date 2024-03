(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 PNRR. MATERA (FDI), GOVERNO MELONI HA RESO PIANO INATTACCABILE

“Secondo la Ragioneria Generale dello Stato il PNRR ha le necessarie coperture. Non solo. Così come specificato dal ministro Fitto non esiste alcun taglio alla sanità né tantomeno accentramento di funzioni ma, al contrario, una riforma della governance. Siamo, dunque, di nuovo di fronte a sterili polemiche da parte di chi avanza critiche che dovrebbe volgere contro se stesso e non contro il Governo Meloni che ha modificato il Piano in modo da renderlo inattaccabile. Andremo avanti consapevoli di essere sulla buona strada per il bene della Nazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente della commissione Finanze alla Camera.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati