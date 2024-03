ENRICO FABBRO: “Il senso del voto utile : perchè dovremmo evitare di sprecare il nostro voto per Partiti al di sotto della soglia di sbarramento (in Europa è il 4%)

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Con l’avvicinarsi delle elezioni europee del prossimo 9 giugno, molti elettori si trovano di fronte alla difficile decisione su quale partito votare. Tuttavia, per alcuni, questa scelta potrebbe sembrare più limitata, in quanto alcuni partiti potrebbero non superare la soglia di sbarramento per essere rappresentati nel Parlamento europeo. In questo contesto, sorge la domanda: ha senso votare per un partito che non otterrà rappresentanza parlamentare? Da diversi punti di vista, la risposta sembra essere no.

In un sistema politico dove la rappresentanza è cruciale, votare per un partito che non raggiungerà la soglia di sbarramento potrebbe essere considerato un “voto perso”. Invece di contribuire alla formazione del Parlamento europeo, questo tipo di voto potrebbe essere visto come un’opportunità mancata per influenzare il processo decisionale a livello europeo.

Inoltre, votare per un partito al di sotto della soglia di sbarramento potrebbe indebolire l’efficacia del proprio voto. In un sistema in cui ogni voto conta, concentrare il proprio sostegno su partiti che hanno possibilità realistiche di ottenere rappresentanza parlamentare potrebbe essere considerato un uso più responsabile del proprio diritto di voto. Questo approccio potrebbe massimizzare l’impatto del voto e garantire una rappresentanza più efficace degli interessi degli elettori.

L’assenza di rappresentanti di determinati partiti potrebbe limitare la diversità di opinioni nel Parlamento europeo. Votare per partiti che hanno una reale possibilità di superare la soglia di sbarramento potrebbe contribuire a garantire una rappresentanza più equilibrata e inclusiva, consentendo una più ampia gamma di prospettive politiche e ideologiche all’interno dell’assemblea legislativa europea.

Infine, concentrare il sostegno su partiti che hanno una reale possibilità di essere eletti potrebbe essere visto come un atto di pragmatismo politico. In un sistema in cui le coalizioni e le alleanze sono spesso necessarie per raggiungere obiettivi politici comuni, concentrare il proprio sostegno su partiti che hanno una base elettorale più ampia potrebbe facilitare la formazione di coalizioni stabili e la realizzazione di risultati concreti.

In conclusione, mentre il diritto di voto è sacro e inviolabile, è importante considerare attentamente come utilizzarlo in modo efficace e responsabile. Votare per partiti che hanno possibilità realistiche di ottenere rappresentanza parlamentare potrebbe essere un modo per massimizzare l’impatto del proprio voto e garantire una rappresentanza più equa e inclusiva nel Parlamento europeo.

