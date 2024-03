Emmanuel Macron rompe il silenzio sulle affermazioni che la moglie è trans

(AGENPARL) - ROMA, 14 Marzo 2024 - Emmanuel Macron ha finalmente rotto il silenzio riguardo alle accuse sulla presunta transessualità della moglie dopo che un documento ha reso pubblici i dettagli della sentenza di diffamazione contro coloro che diffondono tale teoria. Il presidente francese ha affrontato per la prima volta la “falsa” teoria del complotto che afferma che sua moglie, la first lady Brigitte Macron, sia nata uomo, una teoria recentemente dichiarata diffamatoria da un tribunale.

Le teorie del complotto riguardanti le First Ladies non sono rare nel ventunesimo secolo, ma le accuse riguardanti la moglie del presidente francese Emmanuel Macron hanno acquisito particolare rilevanza dopo che membri della Prima Famiglia, incluso lo stesso presidente, hanno contraddetto tali speculazioni e un giornale ha riportato la sentenza che le dichiara false e diffamatorie. Il quotidiano francese di orientamento conservatore Le Figaro ha evidenziato che le teorie del complotto riguardanti Brigitte Macron, settantenne, si sono diffuse dopo le elezioni nazionali che hanno portato Macron alla presidenza nel 2017. Tuttavia, tali teorie hanno guadagnato terreno recentemente dopo che la figliastra di Macron ha affrontato il problema in un’intervista, esprimendo preoccupazione per il livello del dibattito pubblico in Francia e denunciando le affermazioni “che mia madre era un uomo”, diffuse sui social media. Inoltre, la figlia minore di Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, ha equiparato tali teorie a quelle sulla terra piatta o sul governo da parte di rettili, sottolineando il loro carattere infondato e irrazionale.

Recentemente, Macron ha respinto fermamente la teoria del complotto riguardante la presunta nascita maschile di Brigitte Macron e il suo successivo cambiamento di genere, definendola “falsa e completamente inventata”. L’emittente BFMTV ha riferito che il presidente ha trovato frustranti e offensivi tali commenti, che hanno danneggiato i suoi sentimenti, e ha deciso di non lasciarli senza una risposta indignata, portando così la questione alla sfera pubblica. Due YouTuber che hanno diffuso tali accuse in uno streaming sono stati condannati da un tribunale francese per diffamazione e multati nel 2023.

Il quotidiano Daily Mail, che afferma di aver consultato i documenti del tribunale relativi al caso di diffamazione, ha riportato questo mese che “due donne hanno falsamente affermato che Brigitte Macron è nata uomo” e hanno ricevuto una multa complessiva di 4.200 euro. Le donne, la veggente Amandine Roy e la giornalista freelance Natacha Rey, hanno contestato le multe, che sono state successivamente ridotte, con un pagamento finale di 2.600 euro.

Come notato , i media francesi sono rimasti fedeli alla loro consueta posizione di non riferire sulla vita privata dei politici – considerandola sacrosanta e non rilevante per il governo delle imprese – finché Macron stesso non si è pronunciato per respingere le accuse.

L’avvocato della coppia ha denunciato il trattamento riservato ai suoi clienti, in particolare il fatto che siano stati detenuti dalla polizia per aver realizzato un video su YouTube, definendolo un atto intimidatorio da parte di individui ben protetti. Macron ha sottolineato che gli attacchi macho e sessisti, insieme alle false informazioni e agli scenari inventati contro la sua “potente” moglie, hanno disturbato la sua vita privata, evidenziando come le persone finiscano per credere a queste menzogne e disturbino la sua intimità.

Queste dichiarazioni non sono la prima volta che Macron interviene personalmente per contrastare le voci sulla sua vita privata. Durante le elezioni presidenziali del 2017, circolavano voci su una presunta relazione omosessuale tra Macron e il presidente dell’emittente statale francese Mathieu Gallet, con accuse di amplificazione da parte di “bot” russi. Macron ha scherzato riguardo a queste voci, sottolineando che non potevano essere vere. Gallet stesso ha affrontato tali voci anni dopo, suggerendo che fossero state diffuse dagli ex colleghi socialisti di Macron per ostacolarne l’ascesa politica.