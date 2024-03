Tragedia sul lavoro. La Cisal: “Bisogna fermare la strage”

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 La drammatica contabilità dei morti sul lavoro ha registrato ieri sera la

ventitreesima vittima del 2024. A perdere la vita è stato un giovane

napoletano in forza ad un’industria metalmeccanica di San Marco Evangelista

in provincia di Caserta, che ha perso la vita schiacciato da un

macchinario. “Una tragedia” si legge in una nota congiunta diramata dal

Segretario generale della Cisal Caserta Ferdinando Palumbo e dal Segretario

provinciale della Cisal Metalmeccanici Mauro Naddei, che rimanda alle

parole dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella il quale lo

scorso settembre tenne a precisare che quello che stiamo facendo non è

abbastanza per garantire la sicurezza sul lavoro. Ciò che si deve

diffondere” fanno sapere da Via Unità Italiana “è una cultura della

sicurezza che attraverso una seria formazione sappia raggiungere lavoratori

e datori di lavoro. Bisogna fermare questa strage; la sola idea che non si

faccia ritorno a casa dopo una giornata di lavoro ci lascia sgomenti ed

arrabbiati. Alla famiglia ed ai colleghi il nostro abbraccio e le più

sentite condoglianze”.

