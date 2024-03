Fisco, Meloni: chi è onesto e in difficoltà va aiutato

(AGENPARL) – Roma, 13 mar 2024 – “Non abbiamo amici cui fare favori se non gli italiani onesti che pagano le tasse e contribuiscono al bilancio pubblico, anche quando non riescono a pagare ma che vogliono farlo. Non c’è spazio per chi vuole fare il furbo. Ma chi è onesto e in difficoltà va aiutato”. Lo Stato deve essere “come un buon padre di famiglia”. Così la premier Meloni illustrando alla Camera”una riforma fiscale organica,non uno spot”. “Non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima”, le entrate “non servono per avere facile consenso”