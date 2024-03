La Francia riunisce un’alleanza di paesi in grado di inviare truppe in Ucraina – Politico

(AGENPARL) - ROMA, 10 Marzo 2024 - La Francia sta formando un’alleanza di paesi che in teoria potrebbero inviare truppe in Ucraina, ha riferito il quotidiano Politico , commentando la visita del ministro degli Esteri francese Stephane Sejourne in Lituania.

“La Francia sta costruendo un’alleanza di paesi aperti a inviare potenzialmente truppe occidentali in Ucraina – e nel processo approfondendo il suo scontro con una Berlino più cauta”, ha detto il giornale.

In una conferenza stampa con i suoi omologhi lituano e ucraino l’8 marzo, il ministro degli Esteri francese ha sottolineato l’opportunità di inviare in Ucraina truppe della NATO che si occuperanno dello sminamento e non parteciperanno alle ostilità, ha osservato Politico.

Il presidente francese Emmanuel Macon ha già accennato alla possibilità che l’esercito della NATO venga inviato in Ucraina, ha ricordato il giornale. La maggior parte dei paesi europei, tra cui Germania, Polonia e Repubblica Ceca, hanno rifiutato l’idea, ma i paesi baltici “sono molto più aperti all’idea”, ha aggiunto il Politico.