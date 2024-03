CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, MARTEDì 5 MARZO 2024

(AGENPARL) - ROMA, 4 Marzo 2024 - PRESIDENTE

📌Ore 14 Incontro con il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Carmine Masiello

AULA

📌Ore 9 esame relazione commissioni terza e quarta su partecipazione dell’ Italia a ulteriori missioni internazionali. Partecipa Ministro Tajani.

Seguito della discussione della PdL su sicurezza sul lavoro e su revisione codice della strada

COMMISSIONI

📌13.30_Ambiente e Attività produttive_Deliberazione indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica

📌13.40_Attività produttive_Audizione ARERA sui risultati delle aste per il Servizio a tutele graduali dell’elettricità

📌14_David Rossi_Costituzione della Commissione monocamerale d’inchiesta

📌14.30_Copasir_esame proposta di relazione sull’attività del Comitato

EVENTI

📌10 Sala del Refettorio. Convegno in occasione della Giornata nazionale dei disturbi alimentari. On.Cangiano.

📌11 Sala della Regina. Iniziativa: “Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario”. (Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria). Diretta web

📌11 Sala Matteotti. Convegno: “Insufficienza intestinale cronica benigna e sindrome dell’intestino corto. Verso modelli territoriali di presa in carica”. On. Patriarca. Diretta web

CONFERENZE STAMPA

📌10 Bollette energia: a che prezzo siamo? Luciano Ciocchetti

📌11.30 Presentazione libro “Cose da donne”. Martina Semenzato

📌14.30 Presentazione della ricerca della Fondazione per la sostenibilità digitale: “Cybersecurity e sostenibilità digitale”. Pino Bicchielli

📌16 Premio Maria Callas di New York. Christian Diego Di Sanzo

📌17.30 In Europa hai gli stessi diritti di tuo marito. Laura Ravetto