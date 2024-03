(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Federalberghi Campi Flegrei, Federalberghi Costa del Vesuvio,

Federalberghi Ischia e Procida e Federalberghi Penisola Sorrentina uniscono

le forze per promuovere la Campania alla prestigiosa Fiera ITB di Berlino.*

BERLINO (DE) – Dal 5 al 7 Marzo 2024, le principali associazioni

Federalberghi Campania, tra cui Federalberghi Campi Flegrei, Federalberghi

Costa del Vesuvio, Federalberghi Ischia e Procida e Federalberghi Penisola

Sorrentina, si riuniranno alla Fiera ITB di Berlino per presentare al mondo

le bellezze e le offerte turistiche della regione.

Il momento clou dell’evento ci sarà il 5 Marzo 2024 durante la conferenza

stampa di apertura dello Stand “Italia”, presieduta dal Ministro del

Turismo Daniela Santanchè, dall’ambasciatore italiano in Germania Armando

Varricchio e dalla CEO di ENIT Ivana Jelinic. In questa occasione, le

delegazioni territoriali di Federalberghi Campi Flegrei, Costa del Vesuvio,

Ischia e Procida, Penisola Sorrentina organizzeranno un raffinato aperitivo

e una degustazione di prodotti tipici campani, abbinati a prestigiosi vini

D.O.C. dei Campi Flegrei, del Vesuvio e di Ischia.

Lo chef stellato Michelin Angelo Carannante, del rinomato ristorante

Caracol di Bacoli, delizierà i presenti con due finger food ispirati alla

cucina mediterranea e ai sapori vulcanici dei Campi Flegrei:

Mini cono salato al pomodoro: farcito con un cremoso alla mozzarella di

bufala e sferificazione di basilico, in omaggio alla caprese, simbolo del

Made in Italy.

Carota, mandarino flegreo e arachidi salate: un inno al vegetale, con la

particolarità del mandarino flegreo, il cui terreno vulcanico conferisce

peculiarità organolettiche che si sposano perfettamente con le verdure,

come la carota.

Questi prelibati assaggi saranno affiancati da prodotti tipici della cucina

campana, tra cui mozzarella di bufala, provolone del monaco e taralli

napoletani.

Durante i giorni della fiera, i suggestivi Campi Flegrei, la spettacolare

costa del Vesuvio, la magica isola d’Ischia e la meravigliosa Penisola

Sorrentina saranno presentati ai Tour operator e Buyers interessati presso

lo spazio dedicato alla Campania, Stand 107, Hall 1.2, all’interno dello

Stand Italia.

La partecipazione congiunta di queste importanti associazioni turistiche

rappresenta un’occasione unica per promuovere il patrimonio culturale,

enogastronomico e paesaggistico della Campania, consolidando la regione

come una destinazione di primo piano nel panorama turistico internazionale.

